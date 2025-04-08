Акции Apple за три дня потеряли в стоимости 19%, а капитализация компании сократилась на $638 млрд, сообщает CNBC. По мнению аналитиков, Apple — одна из наиболее уязвимых к торговой войне компаний. Основная причина в том, что она сильно зависит от Китая, на который распространяются пошлины в 54%.

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Хотя Apple производит продукцию, в том числе в Индии, Вьетнаме и Таиланде, эти страны также столкнутся с повышением пошлин в рамках масштабного плана президента США Дональда Трампа, отмечает издание.

Эксперты утверждают, что Apple, скорее всего, придется поднять цены на свою продукцию. Аналитики UBS полагают, что цена на самую дорогую модель iPhone может вырасти примерно на $350, или около 30%, по сравнению с текущей ценой в $1199.

Если Apple перенесет производство iPhone в США, цена на гаджет может вырасти до $3500, считает аналитик Wedbush Дэн Айвз. Однако, по мнению большинства экспертов, локализация производства смартфонов Apple в США невозможна, добавляет издание.

CNBC пишет, что американская компания также может перестроить свою цепочку поставок таким образом, чтобы импорт в США осуществлялся из других стран с более низкими пошлинами.

Накануне The Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщила, что Apple за три дня в конце марта ввезла в США из Индии пять самолетов с iPhone и другими гаджетами. Тем самым компания старалась нарастить запасы перед введением импортных пошлин.

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Ранее Трамп объявил о введении с 5 апреля пошлин в 10% на импортируемые товары из всех стран, а с 9 апреля — «индивидуализированных» ставок до 50% для более чем 180 государств.

В отношении импорта из Китая установлена ставка 34%. Но так как до этого Трамп ввел на китайские товары десятипроцентные пошлины, затем увеличив их вдвое, общая ставка для Пекина составит 54%.

Китай ответил дополнительными пошлинами в размере 34% на импорт из США. Они начнут действовать с 10 апреля. В ответ на это американский президент пригрозил дополнительными сборами в 50% в добавок к уже анонсированным. В таком случае пошлины для Китая могут превысить 100%, отмечает Bloomberg.

Решение президента США уже привело к обвалу фондового рынка, падению курса доллара по отношению к валютам ключевых партнеров США, а также снижению цены на нефть марки Brent до минимума с 2021 года.

Эта мера также вызвала недовольство одно из главных сторонников Трампа, куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, сообщила The Washington Post.