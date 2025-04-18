По данным издания Financial Times, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила попытки продать «Райффайзенбанк». Это произошло на фоне улучшения отношений России и США. Последние настаивали на сделке, угрожая отключением от финансовой системы. Продажу бизнеса затрудняет и арест акций банка.

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По данным источников FT, Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, все еще ведущий бизнес в России, прекратил попытки продать свое подразделение в стране на фоне сближения Вашингтона и Москвы.

В тоже время пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц, на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса, заявил, что процесс продажи не остановлен и не заморожен.

Резервный банк Индии оказался под давлением со стороны регулирующих органов и иностранных правительств, включая ЕС и США, потребовавшихв 2022 году продать бизнес в России.

В сентябре 2024 года российский суд заморозил акции дочернего банка Raiffeisen, а в январе наложил на него взыскание убытков в размере 2 млрд евро. В то время в RBI заявили, что судебная тяжба заморозила передачу права собственности на акции в российском подразделении.

Однако в феврале 2025 года банк принял решение приостановить продажу, поскольку Москва и Вашингтон начали возобновлять политическое взаимодействие, сообщили два источника, осведомленные о ходе переговоров.

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В заявлении RBI говорится, что процесс продажи «продолжается», но при этом отмечается, что судебное разбирательство остановило исполнение любой сделки.

«В настоящий момент акции RBI в Raiffeisen bank Russia заблокированы, и поэтому транзакция на данном этапе невозможна», — говорится в сообщении. Усилия по сворачиванию бизнеса все еще продолжаются в соответствии с требованиями Европейского центрального банка, заявил RBI.

Пауза в процессе продажи произошла после того, как США, которые предупредили австрийский банк о риске ограничения его доступа к американской финансовой системе из-за связей с Россией, проявили серьезную заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Москвой.

В прошлом году Европейский центральный банк призвал RBI и другие европейские банки, все еще работающие в России, ускорить усилия по сокращению своего бизнеса в стране, если они не смогут его продать.

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RBI предпринял усилия по сокращению кредитной деятельности в России и прекращению привлечения новых клиентов, но сохранил более масштабное присутствие, чем конкуренты.

Однако судебное разбирательство ударило по его доходам. RBI сообщил о чистом убытке в размере $926 млн в четвертом квартале 2024 года — его первом квартальном чистом убытке за девять лет. Апелляция назначена на 24 апреля.