Компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, следует из бюллетеня Роспатента. Срок действия исключительного права истечет 28 июля 2033 года.

Фото: Роспатент

Согласно документу, под этим товарным знаком компания, помимо продажи мебели и других товаров для дома, планирует оказывать услуги кафе.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома. Она была основана в 1943 году в Швеции. Компания объявила о приостановке продаж в России с 2022 года.

К осени 2023 года она продала свои фабрики в России, торговые центры «Мега» выкупил Газпромбанк, а товарные остатки приобрел «Яндекс Маркет».

Летом 2023 года нидерландская IKEA Systems B.V. подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и «ИКЕА», включая два варианта изображения.