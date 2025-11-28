Выпускник средней школы из Швеции Габриэль Петерссон, который никогда не получал университетского образования, сейчас работает научным сотрудником в OpenAI над проектом Sora — генеративной моделью для создания видео. В интервью подкасту Extraordinary Петерссон раскрыл свой необычный путь в мир искусственного интеллекта. Выдержки из его рассказа приводит Businnes Insider.

Петерссон разработал уникальную методику освоения машинного обучения с помощью ChatGPT. Его подход состоял из нескольких этапов:

— постановка реальной проблемы через диалог с ИИ;

— генерация кода для решения задачи;

— поэтапное исправление ошибок с помощью той же модели;

— глубокое изучение отдельных компонентов системы.

«Вы начинаете с проблемы и решаете ее методом рекурсии, — объяснил он. — Внезапно у вас появляются все базовые знания, и вам больше не нужно начинать с самого начала».

После ухода из школы в 2019 году Петерссон присоединился к шведскому стартапу, где научился программировать из практической необходимости.

«Нам нужно было что-то создавать, и мы должны были разрабатывать системы рекомендаций для продуктов, парсинг, интеграцию», — вспоминает он.

Его профессиональный путь включал позиции инженера-программиста в Midjourney и Dataland, прежде чем в декабре 2023 года он присоединился к команде Sora в OpenAI.

Смена парадигмы в технологической индустрии

История Петерссона отражает растущий тренд в Кремниевой долине. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, сам бросивший Стэнфорд, заявил, что «завидует нынешнему поколению 20-летних, бросивших учебу». По его словам, «учитывая количество всего, что можно создать, возможности в этой сфере невероятно широки».

Венчурная компания Andreessen Horowitz подтверждает эту тенденцию, отмечая в своем блоге, что «условия для молодых основателей компаний стали более равными», и называя текущий период «лучшим временем за последнее десятилетие для тех, кто бросил учебу».

Новый взгляд на ценность образования

Петерссон убежден, что традиционные университеты потеряли монополию на знания: «Вы можете получить любые фундаментальные знания с помощью ChatGPT». Он советует сосредоточиться на практических результатах, а не на дипломах: «Компании просто хотят зарабатывать деньги. Вы показываете им, как зарабатывать деньги, что вы умеете программировать, и они вас нанимают».

Эта философия находит поддержку среди технологических лидеров. Генеральный директор Palantir Алекс Карп заявил, что «все, что вы узнали в школе и колледже о том, как устроен мир, в корне неверно». Его компания даже запустила специальную программу стажировок для выпускников школ, не поступивших в колледж.