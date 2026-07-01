За последние годы футбольная форма вышла далеко за пределы стадионов и фанатских трибун. Для многих покупателей она стала самостоятельным предметом гардероба с ярким дизайном, собственной историей и культурным кодом, даже если сами они далеки от футбола.

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Чемпионат мира по футболу 2026 года вновь усилил этот тренд. Футбольные футболки вернулись в уличные образы, социальные сети и модные подборки. Покупатели достают старые комплекты Бразилии, ищут винтажные джерси сборных и носят их не только ради поддержки команды, но и как самостоятельную часть образа.

Футбольная футболка постепенно превратилась из атрибута болельщика в заметный элемент повседневной моды.

Blokecore вернул футбольные футболки в летний гардероб

Одним из главных проявлений этого движения стала эстетика blokecore. Название происходит от британского слова bloke («парень») и связано с культурой футбольных болельщиков, особенно британской сцены 1980-х и 1990-х годов.

Стиль соединяет ретро-футбол, уличную моду и простую повседневную одежду. Винтажные футболки сочетают с широкими джинсами, джинсовыми шортами, спортивными брюками и классическими кроссовками.

В основе стиля лежит нарочитая небрежность. Образ должен выглядеть так, будто человек только что вышел из футбольного паба, хотя на самом деле каждая его деталь подобрана заранее.

Футбольная футболка хорошо вписывается в эту эстетику, поскольку уже выглядит как готовый визуальный акцент. У нее есть узнаваемые цвета, эмблемы, необычные узоры и собственная история.

Желтая футболка Бразилии, бело-голубые полосы Аргентины или винтажный комплект европейского клуба все чаще воспринимаются не только как символы команд, но и как самостоятельные дизайнерские вещи.

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Футбольная эстетика прошла путь от Oasis до образов Рианны

У эстетики blokecore нет одной точки происхождения. Ее визуальный язык вырос из британской пабной и стадионной культуры конца XX века, а Лиам и Ноэл Галлахеры из Oasis помогли перенести футбольные футболки и спортивные куртки в музыкальную поп-культуру. Позднее эта эстетика вышла за пределы трибун, пабов и музыкальной сцены и закрепилась в повседневной моде.

Футбольные и другие спортивные джерси все чаще появлялись в образах музыкантов, актеров и моделей. Их носили не только на матчах, но и на концертах, съемках, фестивалях и обычных прогулках.

Рианна, например, сочетала футбольную футболку с классическим костюмом, а джерси из американского футбола — с юбкой и накидкой. Такие образы показали, что спортивная форма может работать и как центральная деталь повседневного или концертного наряда.

Чемпионат мира усилил интерес к футбольной форме

ЧМ-2026 заметно усилил этот эффект. Пока сборные соревновались на поле, спортивные и модные бренды боролись за покупателей за его пределами.

Nike и Adidas выпускали не только технологичные игровые комплекты, но и более доступные реплики, ретро-модели и сопутствующие коллекции, рассчитанные на повседневное ношение.

Производители уделяли все больше внимания дизайну, культурным символам и коллаборациям с модными брендами. В результате футбольная форма стала сближаться с уличной модой, не теряя при этом своей спортивной функции.

Adidas выделил для blokecore отдельный раздел на своем сайте и выпустил lifestyle-вещи, соединяющие футбольное наследие с повседневной модой. Крупные ретейлеры, включая JD Sports, также начали собирать тематические подборки с джерси, куртками, футболками и аксессуарами для улицы.

Некоторые бренды пошли еще дальше. Британская марка ART OF представила коллекцию WC26, в которой образы стран раскрывались через еду, музыку, исторические события, национальные символы и даже популярные конспирологические сюжеты.

Почему люди покупают форму команд, за которые не болеют

Раньше футбольная форма прежде всего показывала принадлежность к определенной команде. Теперь к этой функции добавилась эстетическая. Покупатели могли выбирать джерси из-за цвета, посадки, дизайна или связанных с ним культурных ассоциаций.

Одним из самых известных примеров стала форма Нигерии для ЧМ-2018, которая благодаря яркому узору превратилась в streetwear-хит и быстро исчезла из магазинов. На нынешнем турнире внимание модных изданий привлек выездной комплект Японии с ретро-силуэтом, цветными полосами и деталями, напоминающими бейсбольную форму. Бразильские футболки по-прежнему оставались узнаваемыми благодаря желто-зеленой палитре.

В результате национальная сборная стала не только спортивной командой, но и одним из самых заметных визуальных брендов страны.

Винтажные джерси сформировали отдельный коллекционный рынок

Рост популярности футбольной эстетики поддержал быстро развивающийся рынок винтажной формы. В Нью-Йорке и других крупных городах расширилась сеть специализированных магазинов, где продаются редкие комплекты прошлых десятилетий, официальные перевыпуски и футболки, которые игроки действительно носили во время матчей.

Такие вещи уже продавались как полноценные коллекционные предметы. На их цену влияли сезон, редкость комплекта, состояние, связь с конкретным игроком и подтвержденная история происхождения.

Футбол давно вышел за пределы самой игры и стал одним из языков массовой культуры. Футбольная футболка при этом превратилась в вещь, для ношения которой больше не требовалось знание турнирной таблицы.

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