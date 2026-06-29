Чемпионат мира по футболу стал не только одним из крупнейших спортивных событий года, но и новой площадкой для соперничества Adidas и Nike. Первые данные показывают, что немецкий бренд получил более заметный прирост продаж и посещаемости магазинов, тогда как Nike использует турнир для возвращения покупателей и укрепления позиций в футболе.

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Обе компании серьезно подготовились к чемпионату, обновив коллекции, рекламные кампании и оформление магазинов. По ранним данным, Adidas пока получил от турнира более заметный эффект в продажах одежды и трафике торговых точек, хотя по некоторым показателям Nike опередил конкурента.

Adidas выступает официальным спонсором чемпионата мира, поставляет мяч турнира и экипирует 14 национальных сборных. Nike работает с 12 командами, привлекла к созданию коллекций местных дизайнеров уличной одежды и обновила футбольный ассортимент более чем в 5 тыс. собственных и партнерских магазинов по всему миру.

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Продажи Adidas растут быстрее

По данным аналитической компании M Science, расходы покупателей на одежду Adidas в мае выросли на 70% год к году и оставались высокими в июне. Аналитик Дрейк Макфарлейн связал значительную часть прироста с увеличением продаж футбольных футболок перед чемпионатом мира. Продажи одежды Nike также росли, но уступали Adidas по темпам.

Данные Placer.ai также показали более сильный прирост трафика у Adidas. В первую неделю чемпионата посещаемость магазинов бренда в США оказалась на 47% выше среднего уровня 2026 года. У фабричных магазинов Nike показатель вырос на 11%. Сравнение при этом не полностью равнозначно, поскольку данные по Nike охватывали только торговые точки аутлет-формата.

По сравнению с той же неделей прошлого года посещаемость Adidas выросла на 16%. Трафик фабричных магазинов Nike, напротив, оказался ниже прошлогоднего уровня, однако Placer.ai не раскрыла размер снижения.

«Adidas был в центре внимания покупателей и, возможно, хорошо поработал над продвижением своей продукции в магазинах в рамках мероприятия», — заявила директор по исследованиям Placer.ai Элизабет Лафонтен.

В магазинах британского ритейлера JD Sports самым продаваемым комплектом сборной за неделю с 15 июня стала форма Мексики от Adidas. На втором месте оказалась экипировка сборной США, которую выпускает Nike.

По другому показателю впереди оказался Nike. Согласно отчету LSEG, в США за первые две недели чемпионата было распродано 28% представленных товаров бренда, связанных с турниром. У Adidas доля таких позиций составила 7%. Напрямую сравнивать объемы продаж по этим цифрам нельзя, поскольку ассортимент, цены и количество товаров у компаний различались.

Nike попытался вернуть позиции в футболе

Несмотря на более слабую динамику продаж одежды, Nike сохранил сильное присутствие на поле. На момент подсчета Reuters бутсы бренда носили 232 из 528 футболистов, выходивших в стартовых составах. Adidas выбрали 218 игроков.

«Nike находится в числе лидеров, несмотря на тесную связь Adidas с ФИФА», — отметил аналитик Morningstar Дэвид Шварц. По его словам, высокая узнаваемость бренда помогает укреплять позиции компании.

Для Nike чемпионат стал частью затянувшегося восстановления бизнеса. Интерес к популярным линейкам Dunk и Air Jordan ослаб, запасы непроданных товаров выросли, а молодые бренды вроде On и Hoka усилили конкуренцию в спортивной обуви.

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По данным Euromonitor International, доля Nike на мировом рынке спортивной обуви сократилась с 29,2% в 2022 году до 22,9% в 2025-м. Компания теряла позиции третий год подряд.

Генеральный директор Nike Эллиотт Хилл, возглавивший компанию осенью 2024 года, пообещал вновь сосредоточить бренд на ключевых спортивных категориях, включая футбол и бег. В рамках этой стратегии Nike запустил новые модели бутс, обновил кампании и начал восстанавливать отношения с крупными розничными сетями.

Хилл признавал, что в предыдущие годы компания «утратила одержимость спортом», и называл возвращение к спортивным инновациям одной из главных задач своего руководства.

Несмотря на снижение, Nike остается лидером мирового рынка спортивной обуви. Его доля почти вдвое превышает показатель Adidas, который в 2025 году увеличился до 12,2%.

Соперничество компаний давно вышло за пределы нынешнего чемпионата. В апреле Nike вступил в эксклюзивные переговоры о поставках мячей для мужских клубных турниров УЕФА с 2027 года. Последние 25 лет эту роль выполнял Adidas. Немецкий бренд, в свою очередь, укрепил позиции в беге после того, как спортсмен в его новых облегченных кроссовках преодолел марафонскую дистанцию менее чем за два часа.

Первые недели чемпионата дали Adidas более заметный прирост расходов покупателей и посещаемости магазинов, но не принесли ему безусловной победы. Nike оказался впереди по доле распроданных позиций и сохранил лидерство по количеству футболистов в бутсах бренда. Для американской компании турнир стал важной проверкой того, сможет ли она вернуть внимание покупателей, однако одного футбольного события будет недостаточно для решения накопившихся проблем.

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