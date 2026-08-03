Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) заключил партнерское соглашение с Google, рассчитанное до 2029 года. Gemini станет официальным ИИ-помощником клуба, а линейка Google Pixel получит статус его официального смартфона. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.

Galina Nelyubova, Unsplash

В ПСЖ будут использовать Gemini для создания цифрового контента, а смартфоны Pixel — для съемки матчей, тренировок и других эпизодов из закулисной жизни команды. На домашнем стадионе клуба «Парк де Пренс» также откроется пространство Google, где партнеры, авторы контента и гости смогут познакомиться с новыми технологиями компании, прежде всего с решениями на базе ИИ. Кроме того, Google поможет подразделениям ПСЖ внедрять свои инструменты в повседневную работу.

Спортивные организации все активнее используют искусственный интеллект для анализа данных, создания контента и общения с болельщиками. Теперь партнером Google в этой сфере стал действующий чемпион Франции и победитель последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Для ПСЖ соглашение стало способом перенести ИИ из отдельных экспериментов в повседневную работу клуба.

Читайте также Lenovo показала свои технологии миллиардам зрителей ЧМ-2026

Однако контентом и анализом данных спортивные эксперименты с ИИ не ограничиваются. 6 сентября 2025 года бейсбольная команда Oakland Ballers из независимой Пионерской лиги передала искусственному интеллекту большую часть тактических решений в матче с Great Falls Voyagers. Организаторы назвали встречу первым профессиональным спортивным матчем под управлением ИИ.

Система под названием AaronLytics выбирала стартовый состав, предлагала замены питчеров и другие тактические ходы. Стартовый питчер был определен заранее, а действия тренера на третьей базе по-прежнему контролировали люди. Главный тренер Аарон Майлз скорректировал решение ИИ лишь однажды, когда перед матчем выяснилось, что выбранный системой кэтчер не сможет сыграть.

Для эксперимента компания Distillery создала AaronLytics на базе ChatGPT и использовала бейсбольную статистику более чем за 100 лет, включая данные матчей Oakland Ballers. Во время игры система анализировала ситуацию и выдавала рекомендации, повторявшие логику главного тренера Аарона Майлза. Из-за технического сбоя оперативные данные о ходе встречи пришлось загружать вручную.

По словам представителей Oakland Ballers, решения ИИ по составу, заменам питчеров и выходу запасных игроков совпали с выбором, который сделал бы Майлз. Команда выиграла матч со счетом 3:2, однако реакция болельщиков оказалась неоднозначной и во многом негативной. Одни увидели в эксперименте будущее спорта, другие посчитали его уступкой технологической индустрии и заявили, что алгоритмы лишают игру человеческого элемента. После критики сооснователь клуба Пол Фридман сообщил, что повторять эксперимент команда пока не планирует.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.