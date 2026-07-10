Lenovo использует партнерство с ФИФА, чтобы продвигать собственные технологии и укреплять бренд за пределами привычного рынка компьютеров, сообщает Axios. Чемпионат мира — 2026 года стал для компании одной из главных международных площадок, на которых она показывает свои разработки широкой аудитории.

Mario Klassen, Unsplash

Lenovo по-прежнему широко известна прежде всего как производитель персональных компьютеров, однако теперь компания хочет закрепиться в роли поставщика решений для автоматизации и обработки данных. Во время матчей чемпионата мира на рекламных бортах появляется ее слоган Smarter AI for All, который можно перевести как «Более умный искусственный интеллект для всех». Так Lenovo прямо связывает футбольное спонсорство с новым образом бренда.

Одной из самых заметных разработок турнира стала Referee View — миниатюрная камера, закрепленная на голове арбитра. Алгоритмы Lenovo обрабатывают и стабилизируют изображение, чтобы резкие движения судьи не превращали трансляцию в хаотичный поток кадров. Благодаря этому зрители могут увидеть отдельные эпизоды почти с той же точки, что и арбитр. Компания также участвовала в создании платформы FIFA AI Pro для анализа матчей и цифровых аватаров футболистов, которые используются в системе полуавтоматического определения офсайда.

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По данным Axios, идея партнерства с ФИФА появилась в начале 2023 года во время встречи руководителей Lenovo в Сан-Франциско. Соглашение заключили позднее, а в октябре 2024 года компанию объявили официальным технологическим партнером чемпионата мира 2026 года и женского чемпионата мира 2027-го. Руководители Lenovo утверждают, что сотрудничество уже приносит новые деловые контакты и усиливает интерес сотрудников к проектам компании.

Выбор Lenovo объясняется прежде всего масштабом аудитории чемпионата мира. По данным ФИФА, совокупный охват финала турнира 2022 года между Аргентиной и Францией достиг 1,42 млрд человек. Ожидается, что чемпионат 2026 года с расширенным составом участников и матчами в трех странах привлечет еще больше зрителей. Для Lenovo это редкая возможность одновременно показать технологии массовой аудитории и продемонстрировать их работу потенциальным корпоративным клиентам.

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