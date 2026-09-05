Известный футуролог и ученый в области ИИ Рэй Курцвейл вошел в консультативный совет стартапа Subsense, разрабатывающего технологию интерфейса мозг-компьютер на основе наночастиц, вдыхаемых через нос. Об этом сообщил Fortune со ссылкой на презентацию компании.

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Subsense работает на рынке четыре года, штаб-квартира расположена в Пало-Альто. Компания привлекла $27 млн инвестиций и сейчас проводит доклинические испытания, включая эксперименты на мышах.

По словам представителей компании, конечная цель — довести технологию до медицинского применения, а затем и до потребительского продукта. Однако на сегодняшний день разработка находится на ранней стадии и есть вероятность, что проект не выйдет за пределы лаборатории.

В отличие от Neuralink Илона Маска, где чип имплантируют через хирургическое вскрытие черепа (такие операции проведены примерно десятку пациентов с травмами спинного мозга), подход Subsense не предполагает операции. Заряженные наночастицы вводятся в мозг через нос при помощи обычного спрея.

Управление частицами — для стимуляции нейронов или считывания их активности — происходит через головной убор со встроенными магнитными катушками; на презентации компания показала нефункциональный макет такого устройства.

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Курцвейл, лауреат Национальной медали США за технологии и инновации, займет позицию советника по продукту и стратегии. Согласно заявлению Subsense, он будет консультировать компанию по технологической дорожной карте и по вопросам того, как сближение ИИ и нейроинтерфейсов может изменить взаимодействие человека с компьютером.

Курцвейл известен теорией технологической сингулярности, согласно которой развитие технологий может позволить преодолеть биологические ограничения человеческого мозга. Эта концепция остается предметом дискуссий в научном сообществе и не имеет эмпирического подтверждения.

Subsense — не единственная компания, разрабатывающая нейроинтерфейсы: помимо Neuralink на рынке присутствует ряд других разработчиков. Гендиректор Subsense Тетяна Александрова назвала интерфейс мозг-компьютер одной из самых интимных технологий, которые может создать человек.

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