Китайские стартапы и исследовательские группы ускоряют разработку интерфейсов мозг-компьютер (ИМК), которые можно имплантировать за несколько минут — власти страны рассчитывают вырастить собственных крупных игроков в отрасли, способных конкурировать с Neuralink Илона Маска.

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В отличие от классических ИМК, требующих трепанации черепа, китайские устройства вводятся через вену — по принципу стента — и позволяют пациентам управлять цифровыми устройствами силой мысли. Компания StairMed Technology разрабатывает минимально инвазивный способ доставки устройства через сосуды шеи в сосудистую систему мозга, рассказал на Глобальном саммите по здравоохранению в Гонконге сооснователь компании Чжао Чжэнто.

Шанхайская StairMed привлекла более 1,1 млрд юаней (около $163 млн) инвестиций за последний год, среди инвесторов — Tencent Holdings и Alibaba Group. В декабре компания совместно с исследовательской группой Академии наук Китая представила программу по имплантации ИМК через кровеносный сосуд в целевую область мозга с фиксацией устройства снаружи сосудистой стенки. Пока технологию тестировали только на овцах, испытания на людях не начинались.

По оценке Morgan Stanley, рынок имплантируемых ИМК будет быстро расти в ближайшее десятилетие и достигнет $80 млрд только в США к 2035 году. Китай поставил цель вырастить два-три игрока мирового уровня в этом сегменте к 2030 году.

Базовая технология Neuralink предполагает вскрытие черепа для доступа к коре мозга. Имплантация через вену, по оценке экспертов, ускоряет процедуру и снижает риски, связанные с полноценной нейрохирургической операцией.

Пекинская больница Сюаньу при Столичном медицинском университете также изучает сосудистый подход с размещением устройства в венозных синусах мозга и уже начала первое клиническое исследование на людях.

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По словам главного врача больницы Дуань Ваньжу, хирург с четырех-пятилетним опытом способен установить устройство примерно за 10 минут; серьезных проблем с безопасностью пока не выявлено, а имплант можно извлечь в течение месяца после операции.

Университет Нанькай в прошлом году провел первое в мире клиническое испытание ИМК, имплантированного через кровеносные сосуды человеку. Схожие разработки ведутся и за пределами Китая: в 2023 году американский стартап Synchron установил ИМК десяти пациентам через яремную вену в Австралии и США.

Практическую пользу технологии StairMed демонстрирует случай пациента с параличом, которому имплант помог работать оператором поддержки клиентов на площадке JD.com с доходом около 1,8 тыс юаней в месяц.

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