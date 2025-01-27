Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» рассказал о восьми крупных музыкальных фестивалях, которые пройдут в России летом 2025 года. Эксперты выяснили, сколько стоят входные билеты на мероприятия и посуточная аренда жилья рядом с каждой из локаций. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

«Дикая Мята»

С 12 по 15 июня пройдет мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая Мята». Событие состоится в поселке Бунырево Алексинского района Тульской области, в 70 км от Тулы и 130 км от Москвы. Билет на все дни фестиваля обойдется в 6 тыс. руб., а детский — в 3 тыс. руб.

На время проведения фестиваля остановиться можно в своей палатке. Организаторы предлагают арендовать место в кемпинге от 2,5 тыс. руб. за все дни. Также можно снять посуточное жилье вблизи места проведения. По данным «Авито Путешествий», арендовать квартиру в Тульской области выйдет в среднем за 3,7 тыс. руб., а загородный дом — 10,7 тыс. руб.

«Воздух Карелии»

В те же даты пройдет 20-й семейный фестиваль «Воздух Карелии». Его организуют на аэродроме «Пески» в Петрозаводске. Помимо выступления популярных музыкальных групп, организаторы обещают провести фестиваль воздушных шаров, разместить спортивные и детские площадки, а также большую зону развлечений.

Абонемент на все дни фестиваля можно приобрести от 6,9 тыс. руб., а детский обойдется в 2,9 тыс. руб. Стоимость размещения собственной палатки вместимостью до четырех человек составляет 5,9 тыс. руб. Также можно арендовать квартиру в Карелии в среднем за 3,8 тыс. руб. в сутки, или дом за 11,4 тыс. руб. за ночь.

Ural Music Night

Ural Music Night пройдет в центре Екатеринбурга 27 июня. Мероприятия бесплатное. Стоимость посуточной аренды квартиры в Свердловской области составляет в среднем 3,3 тыс. руб., а загородного дома — порядка 10,7 тыс. руб.

VK Fest

Ежегодный музыкальный фестиваль VK Fest организует социальная сеть «ВКонтакте». В 2025 году событие пройдет 5-6 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, а 19-20 июля — в Москве в «Лужниках», а также еще в трех городах, о которых организаторы объявят на своем сайте позже.

Стоимость взрослого билета в столице составляет 7 тыс. руб., а детского — 1,8 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 5,3 тыс. и 1,4 тыс. руб. соответственно. В Северной столице стоимость аренды квартиры обойдется в среднем в 4,3 тыс. руб., а в Москве — 5,8 тыс. руб.

YLETAЙ

В 2025 году рок-фестиваль YLETAЙ пройдет с 9 по 13 июля в поле рядом с селом Лагуново, в Удмуртии. Входные билеты на фестиваль стоят 6 тыс. руб. Размещение в палаточном лагере обойдется в 2,5 тыс. руб. на человека. При этом аренда квартиры стоит примерно столько же — в среднем 2,7 тыс. в сутки.

«Ветер Сибири»

Еще один рок-фестиваль, «Ветер Сибири», состоится с 1 по 3 августа на территории аэродрома «ОбьГЭС» в Новосибирске. Стоимости абонементов на все дни фестиваля составляют 4130 руб. для танцпола и 5510 руб. для фан-зоны.

Разместиться с палаткой в кемпинге обойдется в 2120 руб. за место. Стоимость посуточной аренды квартиры в Новосибирской области составляет 3,2 тыс. руб., а загородного дома — 11,1 тыс. руб.

«Сигнал»

Последним в летнем марафоне фестивалей станет open-air современной музыки, архитектуры и искусства «Сигнал». Он пройдет с 14 по 18 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» рядом с деревней Кольцово Калужской области.

Цена билета на фестиваль на все четыре дня составляет 9,4 тыс. руб. с человека. Стоимость аренды квартиры в Калужской области обойдется в 3,3 тыс. руб. за сутки, а загородного жилья — в 11 тыс. руб.

Ранее аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, что аренда жилья в России после новогодних праздников подешевела на 30%, в среднем до 4,3 тыс. руб. за ночь. В Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле снижение составило 50%.