Самая доступная квартира на российском рынке недвижимости, требующая ремонта, находится в Тамбовской области. Ее стоимость составляет 300 тыс. руб. Объект площадью 37 кв. м расположен в поселке Зеленый Гай, говорится в исследовании, проведенном ТАСС.

Согласно опубликованному на площадке «Циан» объявлению, в квартире частично присутствуют коммуникации: есть холодная вода и канализация, однако туалет отсутствует. Из улучшений отмечены пластиковые окна и новый электросчетчик, но при этом будущему владельцу предстоит заняться ремонтом печи.

Второе место в этом рейтинге занимает квартира в селе Берендеево Ярославской области стоимостью 350 тыс. руб. Это однокомнатная квартира площадью 32,4 кв. м, расположенная на втором этаже двухэтажного деревянного дома 1970 года постройки. Как указывается в описании, объект нуждается в ремонте, что позиционируется как возможность для покупателя реализовать собственные дизайнерские идеи.

Третьей в списке самых дешевых стала квартира в деревне Кошелево (Талдомский городской округ Московской области) ценой 995 тыс. руб. Ее площадь составляет 34,6 кв. м, и она также требует проведения капитального ремонта; продажа осуществляется в срочном порядке.

Как пояснила ТАСС генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Алла Шинкевич, на рынке до сих пор встречаются объекты в «тяжелом состоянии», доведенные владельцами до стадии полной разрухи.

При рассмотрении таких лотов покупатели в первую очередь оценивают конечную экономику: учитывают площадь, планировку, перспективы развития района и, что самое важное, размер скидки.

Эксперт также отметила растущий интерес покупателей к квартирам, пострадавшим от пожаров или масштабных затоплений. По ее словам, подобные покупки мотивируются не авантюризмом, а холодным расчетом.

«Опыт показывает: это истории не про страх, а про математику. Такой объект всегда требует полного капитального ремонта», — пояснила Шинкевич.

Она уточнила, что после потопа необходим демонтаж отделки и восстановление инженерных систем, тогда как после пожара объем работ значительно шире: требуется полное снятие штукатурки, проверка и усиление перекрытий, а также замена электропроводки и вентиляции.