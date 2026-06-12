Google подала иск против предполагаемой китайской киберпреступной группировки, заявив, что та использовала инструменты искусственного интеллекта для масштабной мошеннической кампании. По версии Google, злоумышленники применяли Gemini для генерации и распространения спам-сообщений с вредоносными ссылками.

Rubaitul Azad, Unsplash

Иск, поданный в пятницу, раскрывает детали предполагаемой операции, которую Google связывает с группой под названием Outsider Enterprise. Компания утверждает, что атаки затронули сотни тысяч пользователей в США и были направлены на кражу персональных данных.

Alphabet Inc., владеющая Google, заявляет, что действия группы демонстрируют новый этап в использовании генеративного ИИ в киберпреступности.

Согласно материалам жалобы, в течение двух недель в мае злоумышленники разослали около 2,5 млн SMS-сообщений пользователям Android. В них содержались ссылки на поддельные сайты, созданные или контролируемые Outsider Enterprise.

Google утверждает, что схема была рассчитана на массовый охват: пользователям предлагалось перейти по ссылкам, ведущим на страницы для фишинга и сбора личных данных. Компания подчеркивает, что использование ИИ позволило автоматизировать создание убедительных текстов и масштабировать атаку до миллионов сообщений за короткий срок.

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