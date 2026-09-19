Правоохранительные органы задержали в Москве Олега Пая — основателя и гендиректора косметического бренда Mixit. Информация появилась в карточке дела на портале судов общей юрисдикции столицы.

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Речь идет о подозрении по статье о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ. В Тверском районном суде Москвы 19 сентября пройдет заседание, где будет решаться вопрос о мере пресечения для бизнесмена: по предварительным данным, следствие настаивает на домашнем аресте.

Детали уголовного дела и характер претензий к Паю пока не раскрываются, а компания и следственные органы от комментариев воздерживаются.

Бренд Mixit появился в 2014 году усилиями Пая и его партнера Елены Назаровой. Есть и третья сторона этой истории — Галина Рязанова, которая до 2019 года занимала должность главного технолога компании и разрабатывала ее ключевую продуктовую линейку. Рязанова также причисляет себя к числу основателей бизнеса, хотя формально долю в нем так и не получила.

Рязанова утверждает, что изначально все трое партнеров устно договорились о равном распределении бизнеса, но переоформить эту договоренность документально ей не позволили, а денежные выплаты, которые она воспринимала как дивиденды, позднее были задним числом превращены в беспроцентные займы на сумму свыше 8 млн руб.

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Спор между сторонами растянулся на несколько лет судебных разбирательств сразу в двух юрисдикциях — российской и кипрской; в 2020 году суд Никосии встал на сторону Рязановой и наложил обеспечительные меры на кипрские структуры Mixit.

Похожая история с силовым интересом к компании уже случалась: в 2024 году с обысками приходили и в офис Mixit, и по домашним адресам Пая с Назаровой, при этом причины тех действий тогда так и остались неозвученными. Нынешнее задержание основателя бренда стало очередным витком в затянувшейся серии конфликтов вокруг компании.

Финансовые показатели у Mixit при этом остаются высокими: по итогам прошлого года чистая прибыль бренда достигла 3,5 млрд руб., а розничная сеть насчитывает 32 тыс. торговых точек на территории России и стран СНГ.

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