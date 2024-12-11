General Motors прекратит разработку роботакси в своем убыточном подразделении Cruise, сообщает Reuters. Это очередной удар по амбициям крупнейшего американского автопроизводителя, сделавшего передовые технологии одним из своих главных приоритетов.

Компания заявила, что больше не будет финансировать разработку роботакси, учитывая время и ресурсы, которые потребуются для масштабирования бизнеса, а также все более конкурентный рынок.

С 2016 года автопроизводитель инвестировал в Cruise более $10 млрд. Теперь подразделение войдет в состав группы компаний, работающих над технологиями помощи водителю.

Этот шаг последовал за сокращением планов GM по созданию электромобилей, продажей своей доли в одном из совместных предприятий по производству аккумуляторов и реструктуризацией китайского подразделения. В результате компания стала больше сосредоточена на производстве бензиновых пикапов.

В 2023 году генеральный директор GM Мэри Барра предполагала, что Cruise к 2030 году может принести $50 млрд годового дохода. Но недавно она заявила, что этот бизнес является убыточным.

Компания ожидает, что реструктуризация позволит сократить расходы с $2 млрд до $1 млрд к концу июня. При этом Барра не сообщает, какое количество сотрудников подразделения может быть переведено в GM.

Крупнейшими конкурентами Cruise являются Waymo от Alphabet, Baidu и Tesla. Некоторые из них уже прекратили финансировать разработку технологии беспилотного вождения.

В прошлом месяце Cruise признал, что подал ложный отчет, чтобы повлиять на федеральное расследование. Он согласился выплатить уголовный штраф в размере $500 тыс. в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования.