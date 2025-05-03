Вместо того чтобы опираться на свой глобальный статус или американское происхождение, Coca-Cola стремится подчеркнуть «локальность» своих брендов, заявил гендиректор компании Джеймс Квинси. «Наши глобальные бренды производятся местными работниками их местных ингредиентов, что делает Coca-Cola частью каждого сообщества», — отметил он.

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Компания усиливает доступность продукции и продвигает локальное производство, чтобы смягчить антиамериканские настроения, наблюдаемые в некоторых странах.

«Мы не просто глобальный бренд — наши заводы, сотрудники и сырье местные, что помогает нам быть ближе к потребителям», — добавил он, указав на успешный опыт преодоления подобных вызовов в прошлом.

Гендиректор Coca-Cola отметил, что торговые войны повышают затраты на импортные компоненты, такие как диспенсеры и алюминиевые банки, но компания сохраняет текущую ценовую политику.

Coca-Cola объявила о превышении прогнозов по прибыли за первый квартал 2025 года, несмотря на 3%-ное снижение объемов продаж в Северной Америке. Глобальный рост составил 2%, но в США спад связан с холодной погодой и слабым спросом, особенно среди латиноамериканских потребителей.