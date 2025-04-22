Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что искусственный интеллект может помочь вылечить большинство болезней в течение следующего десятилетия. В интервью телеканалу CBS 48-летний британский ученый рассказал, что традиционная разработка одного лекарства занимает около 10 лет и стоит миллиарды долларов, но с помощью ИИ этот процесс можно сократить до нескольких месяцев или даже недель.

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Неожиданную поддержку Хассабису выразил его конкурент Аравинд Шринивас, генеральный директор Perplexity AI. Основатель ИИ-стартапа назвал генерального директора DeepMind «гением» и заявил, что ему следует дать все ресурсы в мире, чтобы осуществить задуманный проект по разработке лекарств. Примечательно, что Perplexity AI разрабатывает поисковую систему на базе искусственного интеллекта, которая напрямую конкурирует с Google, и планирует запустить новый агентный браузер для конкуренции с Google Chrome.

Хассабис также рассказал о впечатляющем достижении ИИ-алгоритма, разработанного DeepMind: за один год его модель смогла картировать 200 млн белковых структур, что эквивалентно 1 млрд лет работы на уровне докторской диссертации. По его словам, раньше исследователю требовалось 4-5 лет для изучения структуры одного белка, тогда как их ИИ справился с 200 млн за год.

Понимание белковых структур имеет решающее значение для разработки лекарств. Хассабис объясняет: «Если мы знаем, какую функцию выполняет протеин, то можем понять, что идет не так при болезни. И мы можем разрабатывать лекарства и молекулы, которые будут связываться с нужной частью поверхности белка, если знаем его структуру».