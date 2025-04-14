Эксперты hh.ru выяснили, как россияне воспринимают внедрение технологий на базе искусственного интеллекта в рабочие процессы. Для того, чтобы выяснить, радуются ли они новым возможностям или боятся остаться без работы, аналитики опросили 2,5 тыс. сотрудников и соискателей. Оказалось, что каждый восьмой опасается, что технологии вытеснят людей. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: Freepik

Опрос показал, что 73% респондентов готовы к внедрению технологий ИИ. Из них почти 35% принимают инициативу без оговорок, считая ее шагом к росту эффективности и освобождению времени для более сложных задач.

Еще 38,5% опрошенных готовы принять ИИ, но при условии, что он не заменит человека. Такой компромиссный подход указывает на высокий уровень лояльности при сохранении критического взгляда, отметили эксперты.

В то же время, каждый восьмой (12%) респондент опасается, что роботизация приведет к сокращениям. По мнению некоторых из них, работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов.

Кроме того, 7% опрошенных россиян уверены, что ИИ неприменим в их профессии. 6% не смогли сформулировать позицию — вероятно, из-за нехватки информации.

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Исследование также показало, что на восприятие ИИ влияет профессия. Более 40% управленцев, юристов, маркетологов и IT-специалистов выступают «за» технологии. В строительстве, туризме и других прикладных сферах доля поддержки — около 34-37%.

Наибольшие опасения — у IT и закупок. Более 13% представителей этих сфер считают, что новые технологии создадут для них новые проблемы вместо решения старых.

Сильнее всего ИИ поддерживают в Татарстане и Саратовской области. В Красноярском крае преобладает нейтральная позиция (47,4%). По словам жителей этих регионов, они готовы к роботизации, но без сокращения персонала. В Москве только 36,1% поддерживают внедрение нейросетей.

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Ранее исследователи выяснили, что у 86% россиян современные технологии вызывают тревогу. Больше всего пользователей беспокоят взломы аккаунтов, утечки данных и развитие искусственного интеллекта.