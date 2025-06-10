Стив Джобс всегда знал, в чем он хорош — а в чем нет. Даже после того как в 1986 году он профинансировал создание дочерней компании анимационной студии Pixar (изначально подразделения Lucasfilm), Джобс открыто признавал, что не является экспертом в кинопроизводстве.

«Джобс говорил: «Это не мое дело»», — рассказал главный креативный директор Pixar Пит Доктер на гала-вечере и саммите самых инновационных компаний Fast Company. По его словам, отношение Джобса к процессу было простым: «Я не собираюсь приходить сюда и режиссировать этот фильм или говорить вам, что делать».

Проработав в Pixar 35 лет, Доктер изнутри наблюдал за стилем работы Джобса. Он выделил одну сильную сторону его лидерства — и одну привычку, которую ни за что не хотел бы перенимать.

«Он за пять минут понимал суть любого разговора»

Одним из самых впечатляющих качеств Джобса было умение моментально выделить главное в любой ситуации.

«Он мог войти в комнату, о происходящем в которой не имел ни малейшего представления, — сказал Доктер, — посидеть минут пять и проанализировать, о чем на самом деле шла речь».

Такая способность позволяла Джобсу быстро помогать сотрудникам решать сложные вопросы.

«Я думаю, это пришло с годами практики, — отметил Доктер. — Это не то, с чем кто-то рождается». Сейчас он сам активно развивает у себя этот навык.

«Он звонил — особенно продюсерам — в любое время дня и ночи»

Но не все привычки Джобса были столь вдохновляющими. По словам Доктера, Джобс совершенно не считал нужным уважать личное время коллег.

«Он звонил — особенно продюсерам — в любое время дня и ночи, в 3 часа ночи, ты в отпуске — неважно, — вспоминает Доктер. — Он хочет поговорить с тобой об этом — и ты в деле».

Доктер предполагает, что такая настойчивость рождалась из страсти Джобса к своему делу. Тем не менее он не считает это подходящим примером для подражания.

В своей руководящей практике Доктер старается не звонить людям в ночное время. Правда, полностью избавиться от соблазна работать круглосуточно пока не удается: «Я все равно отправляю людям электронные письма в нерабочее время», — признался он.

«Думаю, именно это моя жена пытается заставить меня прекратить делать», — с улыбкой заключил Доктер.

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