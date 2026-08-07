Ученые показали, что одна инъекция генной терапии способна не только увеличить продолжительность жизни старых мышей, но и замедлить возрастные изменения сразу в нескольких органах — от сердца и печени до мозга. Результаты исследования открывают новое направление в поиске способов продления здоровой жизни.

National Cancer Institute, Unsplash

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Therapy, провела команда Автономного университета Барселоны под руководством профессора Фатимы Бош.

Ученые использовали аденоассоциированный вирусный вектор (AAV) для доставки генетического материала. С его помощью клетки скелетных мышц животных начинали длительно производить FGF21 — гормон, участвующий в регулировании энергетического обмена, чувствительности к инсулину и работы жировой ткани.

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Главное отличие эксперимента от многих предыдущих исследований долголетия в том, что терапию вводили уже пожилым животным. Мыши получили ее в возрасте 13, 19 и 22 месяцев, когда возрастные изменения уже успели проявиться.

В ходе наблюдения ученые обнаружили сразу несколько эффектов. У самцов, получивших терапию в возрасте 13 месяцев, медианная продолжительность жизни выросла на 20,54% — с 28,14 до 33,92 месяца. Кроме того, животные лучше сохраняли физическую форму: терапия помогала поддерживать координацию, мышечную силу и выносливость, а в тестах на память и обучение они показывали лучшие результаты, чем контрольная группа.

Помимо этого, терапия замедлила возрастные изменения сразу в нескольких органах и тканях:

печени — улучшилось состояние, связанное с обменом веществ;

почек — сохранилась функция органа;

сердца — снизились признаки возрастного повреждения;

скелетных мышц — сохранилась сила и работоспособность;

мозга — улучшились показатели памяти.

Ученые связывают эффект не с одним механизмом, а с комплексным влиянием FGF21 на стареющий организм. Анализ тканей показал улучшение работы митохондрий — «энергетических станций» клеток, ослабление воспалительных процессов и уменьшение фиброза — патологического разрастания соединительной ткани.

При этом исследователи подчеркивают: результаты пока нельзя напрямую переносить на людей. Организм человека гораздо сложнее мышиного, а долгосрочная безопасность такой терапии еще требует проверки.

FGF21 привлекает внимание исследователей уже не впервые. Ранее его изучали как потенциальную основу терапии ожирения, диабета и заболеваний печени. Новая работа показывает, что воздействие на этот механизм может оказаться шире лечения отдельных заболеваний и затрагивать возрастные изменения сразу в нескольких органах.

Если дальнейшие исследования подтвердят безопасность и эффективность подхода, подобные генные терапии могут стать одним из направлений в исследованиях здорового долголетия — не только увеличения продолжительности жизни, но и сохранения здоровья в пожилом возрасте.

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