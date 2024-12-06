Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика демонстрирует признаки замедления, в том числе в секторе строительства и инвестиций в жилье. Он советует не «перегнуть» ситуацию на рынке кредитования, чтобы не допустить стагфляции экономики.

По прогнозам Грефа, заемщики и банки окажутся в сложной ситуации. Развитие событий будет зависеть от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке.

«Такого положительного спреда не было никогда, мы так долго существовать не можем. Мы видим сейчас существенные сигналы замедления экономики», — сообщил глава Сбербанка.

Греф отметил, что на остальных рынках отмечается давление на темпы ввода жилья и объемы инвестиций. Он считает важным, чтобы и правительство, и Центробанк «отвечали за то, чтобы не перегнуть ситуацию». «Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно тяжелее. И есть, конечно, опасность стагфляции в том числе», — уверен Греф.

В июле ЦБ после полугодового перерыва вернулся к повышению ключевой ставки — с 16 до 18%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что это должно помочь избежать стагфляции. Впоследствии ставка была повышена до рекордных в истории России 21%.

Напомним, что текущий уровень ключевой ставки и обозначенные Центробанком перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время. По мнению экспертов, политика ЦБ лишь ограниченно эффективна относительно снижения инфляции. При этом она несет высокие риски рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе.