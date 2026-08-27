Германии уже не хватает вычислительных ресурсов для ИИ, а спрос на них продолжает расти. К 2030 году власти намерены как минимум вчетверо нарастить мощности для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, а общую мощность дата-центров — не менее чем вдвое.

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Министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер заявил в интервью Bloomberg Television, что стране уже не хватает вычислительных ресурсов, а спрос на них продолжит расти. По его словам, к концу десятилетия Германия намерена как минимум вчетверо увеличить мощности для ИИ и высокопроизводительных вычислений и не менее чем вдвое — общую мощность дата-центров. Эти ориентиры уже закреплены в национальной стратегии, которую правительство утвердило в марте 2026 года.

Для крупнейшей экономики Европы это не просто ИТ-задача: новым дата-центрам нужны подходящие площадки, быстрые подключения к электросетям и доступная энергия. Правительственная стратегия предусматривает ускорение согласований, выделение земли и более тесную кооперацию компаний по всей цепочке ИИ. Так Германия рассчитывает одновременно расширить инфраструктуру и укрепить технологическую самостоятельность.

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В июне Европа решила снизить зависимость от технологий США и сделать ставку на собственные облачные сервисы и производство чипов. 13 европейских поставщиков облачных услуг, законодатели и общественные организации поддержали стратегию Еврокомиссии по укреплению технологической самостоятельности региона. В частности, Брюссель предложил отдавать приоритет европейским компаниям при проведении важных государственных тендеров на облачные сервисы, а также стимулировать производство полупроводников и микросхем внутри ЕС.

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