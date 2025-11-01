Стартап Perplexity, который создает поисковую систему на базе искусственного интеллекта, подписал многолетнее лицензионное соглашение с компанией Getty Images — одним из крупнейших в мире архивов стоковых изображений, пишет TechCrunch.

Freepik

Это партнерство дает Perplexity законное право использовать фотографии и иллюстрации из библиотеки Getty в своих AI-инструментах для поиска информации. Сделка стала важным стратегическим шагом для стартапа, который ранее неоднократно обвиняли в незаконном сканировании и использовании чужого контента, и показывает его намерение перейти к легальной модели работы с правообладателями.

Сотрудничество между Perplexity и Getty Images продолжается уже больше года. По данным TechCrunch, Getty уже участвовала в пилотной программе Perplexity для издателей, где предполагался раздел рекламных доходов, если их материалы появлялись в результатах поиска.

Нынешнее соглашение — полностью самостоятельная сделка. Это не классическая лицензия с единоразовым платежом, что связано с тем, что Perplexity не обучает собственные базовые модели с нуля, однако точные финансовые условия не раскрываются.

Для Perplexity это соглашение — способ узаконить применение стоковых изображений. В прошлом году стартап подвергся серьезной критике со стороны ряда СМИ, обвинивших его в плагиате. В частности, компанию уличали в использовании материалов из статей Wall Street Journal, включая фото Getty, без разрешения. Тогда несколько медиакомпаний усомнились в правомерности таких действий.

Позже компания Reddit подала иск против Perplexity, обвинив стартап в «нелегальном сборе пользовательского контента в промышленных масштабах» и обходе технических ограничений для доступа к данным. Примечательно, что у Reddit на тот момент уже было собственное лицензионное соглашение с OpenAI.

По заявлению Perplexity, партнерство с Getty не только улучшит визуальное оформление поисковой выдачи, но и гарантирует правильное указание авторства. Каждое изображение теперь будет сопровождаться ссылкой на источник.

Ник Ансворт, вице-президент по стратегическому развитию Getty Images, отметил, что соглашение «подчеркивает важность получения надлежащего согласия и его ценность для развития AI-продуктов».

Джессика Чан, руководитель отдела по работе с контентом и издателями в Perplexity, добавила, что «указание авторства и точность — основные принципы, которые помогают людям понимать мир в эпоху искусственного интеллекта».