В понедельник в Высоком суде Лондона началось знаковое судебное разбирательство между фотоагентством Getty Images и компанией Stability AI, разрабатывающей искусственный интеллект. Исход этого дела может установить важный юридический прецедент в области регулирования ИИ.

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Getty Images, предоставляющая редакционные и стоковые изображения, обвиняет Stability AI в нарушении авторских прав. По версии истца, компания незаконно использовала миллионы фотографий с сайтов Getty для обучения своей нейросети Stable Diffusion, которая генерирует изображения по текстовым запросам. Аналогичный иск уже подается в США.

Stability AI, привлекшая сотни миллионов долларов инвестиций (в том числе от рекламного гиганта WPP), отрицает нарушения. Представитель компании заявил, что спор касается технологических инноваций и свободы идей, добавив, что использование коллективных знаний человечества соответствует принципам добросовестного использования и свободы слова.

Это дело — часть волны судебных исков в Великобритании, США и других странах, связанных с использованием защищенных авторским правом материалов для обучения ИИ. С момента появления ChatGPT и других ИИ-инструментов креативные индустрии столкнулись с юридическими и этическими вызовами. Известные деятели, включая Элтона Джона, призывают усилить защиту прав авторов.

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Юристы считают, что решение суда повлияет не только на законодательство, но и на государственную политику в области авторского права и ИИ.

Юрист Addleshaw Goddard Ребекка Ньюман, принимающая участие в деле, отметила, что юридическое сообщество находится на неизведанной территории и это дело определит границы защиты авторских прав в эпоху ИИ. Она добавила, что победа Getty Images может привести к новым искам против Stability AI и других разработчиков.

Серис Уин Дэвис, сотрудница юридической фирмы Pinsent Masons, подчеркнула, что решение суда способно существенно повлиять на рыночную практику и привлекательность Великобритании как юрисдикции для разработки ИИ.

Исход процесса станет важным шагом в формировании правовых рамок для искусственного интеллекта.