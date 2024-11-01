Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) опубликовала рейтинг девелоперов России за последний месяц. В нем учитываются строящиеся жилые дома и комплексы апартаментов из проектных деклараций. Рейтинг публикуется регулярно в начале каждого месяца. Десятка самых активных компаний России осталась почти такой же, как и в прошлом отчете.

Первое место в рейтинге 11 месяцев подряд занимает ГК «Самолет». По данным ЕИСЖС, им принадлежит 4,22% рынка многоквартирного жилищного строительства в России. По итогам октября в их портфеле 267 жилых домов (118,386 тыс. квартир) общей площадью 5,023 млн кв. м.

Второе место занимает ГК «ПИК», которая строит 209 домов (100,266 тыс. квартир) общей площадью 4,138 млн кв. м и занимает 3,48% в общем объеме текущего строительства. На третьей позиции «Группа ЛСР», занимающая 1,78% в общем объеме и возводящая 93 дома (54,254 тыс. квартир) площадью 2,120 млн кв. м.

Четвертое место у компании DOGMA, в активе которой 124 строящихся дома (45,445 тыс. квартир) на 2,044 млн кв. м и доля в 1,72% от общем объеме рынка. Замыкает первую пятерку рейтинга ГК ФСК, которая строит 77 домов (41,059 тыс. квартир) общей площадью 2,026 млн кв. м (1,7% от общего объема рынка).

В список лидеров снова вошла компания MR Group, которая поднялась на одну позицию и заняла десятую строчку. Компаниями DOGMA поднялась на четвертое место, а ГК ФСК опустилась на пятое. Эти девелоперы уже не в первый раз меняются местами.

По сравнению с прошлогодним рейтингом, заметно улучшила результаты компания «ТОЧНО». Год назад она выходила за рамки десятки и была на одиннадцатом месте, а теперь стала шестой. Компания «ЮгСтройИнвест» переместилась с восьмого места на тринадцатое, а «Донстрой» с десятого на четырнадцатое.

На начало ноября совокупный портфель текущего строительства российских девелоперов составляет 118,967 млн кв. м. Это на 1% больше, чем месяц назад (117,789 млн кв. м). Десятка крупнейших застройщиков строит 22,22 млн кв. м, что составляет 18,67% в общем портфеле возводимых жилых проектов в России.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года площадь застройки по проектам комплексного развития территорий увеличилась в 2,7 раза, достигнув 4,4 млн кв. м на 1 октября 2024 года. Это составляет около 4% от общего объема жилищного строительства в России. Несмотря на существенный прирост показателей, доля КРТ пока лишь 4% от всего возводимого в России жилья.