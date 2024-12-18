ГК «Самолет» рассказала Inc. о расширении функционала своего IT-решения «Контроль качества» и автоматизации внутреннего процесса приемки готовых квартир в новостройках перед передачей покупателям. Новые возможности платформы были протестированы на строительных площадках в Москве, Московской области и других регионах России.

В результате внедрения модуля время фиксации одного замечания на этапе приемки сократилось с 4-5 минут до 30 секунд. Это позволило снизить нагрузку на сотрудников технического надзора и повысить их производительность на 15%.

В компании заявили, что применение решения «Контроль качества» на всех этапах строительства помогает экономить до 5% стоимости проекта и на 20% увеличивает точность прогнозирования старта заселения.

Приемка квартир в новостройках осуществляется при финальной проверке готового жилья. Она включает в себя контроль качества отделки и придомовой территории, а также общая подготовка помещения к заселению.

Для этого приемщикам необходимо выяснить правильность установки кухонного гарнитура, наличие оплаченной покупателем мебели и аксессуаров и соответствие их расстановки изначальному проекту.

Этот процесс подразумевает обходы помещений сотрудниками отдела качества и большой объем бумажной работы, что занимает значительное время в графике проекта. Модуль платформы 10D решает эту задачу.

Платформа 10D предназначена для автоматизации всего девелоперского цикла и включает в себя несколько комплексных решений, закрывающих любые потребности в строительстве. Она доступна и как комплексная экосистема, и как ряд самостоятельных модулей для автоматизации отдельных процессов.

«Контроль качества» представляет собой простое в использовании мобильное приложение. В нем фиксация замечания с фотографией, описанием и точными координатами местоположения занимает не более 3 минут. При этом на регистрацию типовых недостатков благодаря наличию шаблонов уходит менее 1 минуты.

Подрядчик сразу видит появление нового замечания в системе, и может приступить к его исправлению. Инструмент «интерактивная карта» и внутренняя система аналитики показывают наличие замечаний по каждой квартире и их фактическую готовность к сдаче.

Ранее стало известно, что Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» предложила Минстрою субсидировать 50% затрат на внедрение российских BIM-систем в проектно-строительную отрасль. Отрасль работает в условиях высоких кредитных ставок и невысокой рентабельности, поэтому организации не могут позволить себе замену ранее купленного западного ПО.