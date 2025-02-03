Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг является одним из главных игроков в гонке вооружений искусственного интеллекта, сообщает CNBC. Его компания производит множество мощных компьютерных чипов, которые поддерживают большие языковые модели искусственного интеллекта. Такие модели используются в различных чат-ботах, включая Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI.

«Я даю ему базовый план, даю несколько PDF-файлов с моими предыдущими выступлениями и заставляю его написать мой первый черновик, — говорит Хуанг о чат-боте. — Это действительно фантастика».

Он не единственный технологический лидер, использующий чат-ботов ИИ для решения простых повседневных задач. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман чаще всего использует их для резюмирования документов.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, использует функции искусственного интеллекта в Outlook, чтобы упорядочить и расставить приоритеты в своем почтовом ящике, о чем он рассказал на фестивале инноваций Fast Company 2024.

Все три руководителя заинтересованы в продвижении ИИ и распространении его использования. К тому же опытные инженеры, использующие ИИ в качестве помощника при написании текстов, действительно могут сэкономить время.

Генерирование идей, консолидация информации и автоматизация базовых задач, все из которых связаны с написанием текстов, — три наиболее распространенные области применения чат-ботов на всех уровнях занятости, согласно исследованию Gallup, опубликованному в прошлом году.

На современном этапе развития ИИ большинство экспертов рекомендуют использовать его скорее в качестве инструмента для исследований и мозговых штурмов, а не полагаться на него при подготовке окончательных вариантов. Ответы чат-ботов отличаются непостоянной точностью и иногда содержат фактические ошибки, известные как «галлюцинации».

В понедельник Nvidia потеряла почти $600 млрд рыночной стоимости, установив американский рекорд за один день, после того как китайская лаборатория искусственного интеллекта DeepSeek заявила, что создала конкурентоспособную модель большого языка без использования самых современных компьютерных чипов.

В настоящее время чипмейкер немного восстановился. Сейчас его рыночная стоимость составляет $3,09 трлн, что делает его третьей по величине публичной компанией в мире после Apple и Microsoft.

Прогноз Хуанга на CES: «Люди должны быть готовы работать вместе с „агентами“ ИИ, которые будут обучены собирать данные от нескольких моделей одновременно. Теоретически это чат-боты, способные отвечать на вопросы в более сложной манере. Например, исследовательский агент ИИ может с нуля создать подкаст, включающий лекции, журналы и финансовую информацию по выбранной отрасли».

По словам Альтмана, такие агенты могут появиться на рынке уже в этом году. Пока неясно, какие именно обязанности они смогут надежно выполнять, сколько будет стоить их использование и в каких отраслях, помимо разработки программного обеспечения, можно будет быстро внедрить эту технологию.

Недавно DeepSeek представила ИИ-модель R1 с открытым кодом, которая стала настоящим прорывом в индустрии. Компания заявила, что на подготовку модели V3 потрачено всего $5,6 млн, при этом ей потребовалось всего 2 048 чипов Nvidia, разработанных с учетом законодательных ограничений США на экспорт передовых технологий в Китай. При этом американским разработчикам на создание базовых моделей требуются сотни миллионов долларов.