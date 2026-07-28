Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что ведомство подготовило законопроект, предлагающий дополнить Уголовный кодекс новым отягчающим обстоятельством — совершением преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая искусственный интеллект. В перечень таких технологий также входят VPN-сервисы и прокси-серверы.

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Нужно понимать сразу, что использование ChatGPT, DeepSeek или VPN само по себе не станет преступлением. Однако если Следственный комитет добьется принятия своих поправок, применение ИИ и других цифровых технологий при совершении преступлений может стать обстоятельством, которое увеличит наказание.

По словам Бастрыкина, сейчас российское законодательство регулирует отдельные случаи использования цифровых технологий, однако не содержит универсальной нормы, которая позволяла бы усиливать ответственность независимо от состава преступления. Новая формулировка, по мнению главы СК, должна охватить все преступления, если цифровые технологии стали одним из основных инструментов их совершения.

«Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением», — сказал Бастрыкин.

При этом он отдельно подчеркнул, что речь не идет о механическом ужесточении наказания за использование гаджетов, интернета или нейросетей. Предлагаемый подход должен применяться прежде всего там, где ИИ или другие технологии позволяют совершить преступление либо многократно увеличить причиненный вред — например, при кибермошенничестве, незаконном обороте персональных данных или атаках на критическую информационную инфраструктуру.

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Фактически инициатива продолжает формирование новой правовой базы для искусственного интеллекта в России. С сентября 2026 года вступает в силу закон № 243-ФЗ, который впервые закрепляет определения искусственного интеллекта, технологий ИИ и систем ИИ, а также устанавливает общие принципы их разработки и использования. При этом сам закон почти не регулирует вопросы ответственности пользователей ИИ — он описывает скорее правила функционирования отрасли, чем санкции за злоупотребления. Предложение Следственного комитета можно рассматривать как попытку закрыть именно этот пробел.

Похожая тенденция наблюдается и за рубежом, хотя реализуется иначе. Европейский союз в рамках AI Act не вводит отдельной уголовной ответственности за использование искусственного интеллекта, зато запрещает ряд наиболее опасных практик и устанавливает высокие штрафы за нарушение требований к системам высокого риска. В США и Великобритании власти пока предпочитают применять существующие уголовные статьи, рассматривая использование генеративного ИИ как способ совершения уже известных преступлений — например, мошенничества, дипфейков или кражи данных. Иными словами, международная практика постепенно приходит к тому, что ИИ перестает быть «нейтральным инструментом» и начинает учитываться при оценке общественной опасности преступления.

При этом предложение СК касается исключительно уголовных преступлений. Само по себе использование нейросетей в работе, автоматизация процессов, генерация текстов или кода, анализ документов либо применение VPN для законных целей проектом не затрагиваются. Чтобы новая норма заработала, следствию необходимо будет доказать, что именно цифровые технологии стали способом достижения преступного результата, а не просто использовались в повседневной деятельности.

Что это значит для бизнеса

Для большинства компаний инициатива практически ничего не меняет. Она не ограничивает использование ChatGPT, Claude, GigaChat, DeepSeek или корпоративных ИИ-сервисов и не вводит новых обязанностей для разработчиков. Однако она показывает направление развития регулирования: государство постепенно перестает воспринимать искусственный интеллект как обычное программное обеспечение и начинает рассматривать его как самостоятельный фактор при оценке противоправных действий.

Для бизнеса это еще один сигнал, что корпоративные правила использования ИИ, контроль доступа к данным и обучение сотрудников безопасной работе с нейросетями становятся не только вопросом информационной безопасности, но и частью управления юридическими рисками.

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