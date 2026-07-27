Президент России подписал федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Документ впервые закрепляет единые правила разработки и применения больших фундаментальных моделей ИИ, однако вступать в силу он будет поэтапно. Большинство положений заработает уже 1 сентября 2026 года, а часть требований к разработчикам и владельцам цифровых платформ — только весной следующего года. «Инк» разобрался, к чему готовиться бизнесу.

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Закон вводит в российское законодательство базовые понятия, которыми отрасль пользовалась и раньше, но без единого юридического определения. Среди них — «искусственный интеллект», «большая фундаментальная модель», «генеративный искусственный интеллект», «суверенная» и «национальная» модели, разработчик модели и обучение модели. Документ также закрепляет основные принципы государственного регулирования отрасли и меры поддержки российских разработчиков.

Одной из наиболее ожидаемых норм стало разрешение использовать для обучения больших фундаментальных моделей произведения и иные объекты авторского права, если они были получены правомерно или находились в открытом доступе без ограничений для анализа техническими средствами. Эта норма должна снизить юридическую неопределенность при формировании обучающих датасетов.

Как пояснил «Инку» заместитель руководителя Т1 ИИ Сергей Карпович, как раз неопределенность вокруг использования данных долгое время оставалась одним из факторов, сдерживающих развитие рынка.

«Раньше многие проекты откладывались из-за неопределенности в авторском праве и требованиях к данным. Теперь появляется легальная база для обучения на „правомерно доступных произведениях“», — говорит эксперт.

При этом далеко не все положения закона начнут действовать одновременно.

Что заработает с 1 сентября

С начала осени вступят в силу основные нормы закона: появится единая правовая база для разработки и использования больших фундаментальных моделей, начнут действовать определения ключевых терминов, а также механизмы государственной поддержки отрасли.

Однако самые чувствительные для бизнеса требования отложены.

Что переносится на 2027 год (и далее)

С 1 марта 2027 года начнут действовать нормы, обязывающие разработчиков обеспечивать безопасность моделей, вести техническую документацию, определять правила их эксплуатации и вывода из использования. На эту же дату перенесены требования о маркировке информационных материалов, созданных с помощью больших фундаментальных моделей, а также обязанности владельцев крупных интернет-площадок информировать пользователей о применении искусственного интеллекта.

По словам Карповича, технически крупные компании смогут подготовиться к новым требованиям, однако небольшим разработчикам сделать это будет значительно сложнее.

«Крупные платформы уже тестируют системы маркировки и уведомлений об авторских правах. Процессы не придется менять кардинально — достаточно адаптировать интерфейсы и добавить модуль распознавания. <…> Малые и средние ИИ-стартапы (не платформы) могут не успеть перестроить конвейеры по сбору данных и проверке моделей на „суверенность“. Для них 1 сентября — чрезвычайно малый срок», — считает эксперт.

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Еще одна важная особенность закона касается использования суверенных моделей. Документ не вводит общего запрета на применение зарубежных решений. Вместо этого он дает правительству право определить случаи, когда использование исключительно суверенных или национальных моделей станет обязательным — например, в отдельных госинформсистемах или регулируемых сферах. При этом для уже существующих систем предусмотрен заметный переходный период: соответствующие требования начнут распространяться на них только с 1 сентября 2032 года.

Что это значит для бизнеса

Подписание закона означает, что рынок ИИ переходит к полноценному регулированию, однако резких изменений для большинства компаний с 1 сентября не произойдет. Уже этой осенью бизнес получит более понятные правила работы с ИИ и обучающими данными, а время на подготовку к новым требованиям по маркировке, документации и эксплуатации моделей у разработчиков остается до марта 2027 года. В то же время многие практические вопросы — например, критерии признания моделей суверенными и случаи обязательного использования таких решений — еще предстоит определить правительству в подзаконных актах.

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