Новая компания саудовского инвестиционного фонда Tadaamun Investment под названием AliensZone намерена пригласить не менее 500 российский стартапов для представления своих разработок на рынке Ближнего Востока. О подробностях проекта «Инк.» рассказал генеральный директор фонда Хасан Джабарти.

По словам Джабарти, во время визита в Россию он заметил тенденцию: участники бизнеса готовы развиваться, но не понимают, с чего начать. Поэтому его компания Tadaamun Investment в сотрудничестве с фондом «Сколково» работает над коммуникационным мостом между российскими стартапами и международным рынком.

Созданная AliensZone под руководством Мохаммеда Бадви станет связующим звеном между стартапами и инвесторами. Компания решила предложить российским предпринимателям бесплатное сотрудничество на один год, в рамках которого стартапы получат все инструменты для выхода в Саудовскую Аравию и другие страны.

«[В России] абсолютно все открыто к обсуждению, отлично налажена коммуникация. Обычно возможности ограничены — у людей есть продукт, но они не дают информации о нем, как перенести его в реальность. А в российском бизнесе предприниматели готовы предложить разные опции, а не просто презентовать технологию. В этом смысле сотрудничество с Россией правда настолько хорошее, что не верится», — рассказал Джабарти.

По его словам, Tadaamun Investment не дает деньги взаймы и не занимается благотворительностью, транслируя потенциальным партнерам мысль о том, что если «ваш стартап принесет прибыль, наша компания может стать мостом к этому».

«Я считаю главное проявлять инициативу и смотреть на бизнес не с позиции „я отдельно, а ты отдельно“, а с позиции совместной работы», — добавил собеседник «Инк.».

Причем часть работы в новом проекте будет выполнять искусственный интеллект. Так, ИИ проведет оценку компании, которая «зависит от бенчмарка страны, региональной или глобальной, трех различных секторов». «А у нас нет ничего, связанного с расчетами, все делает ИИ», — отметил Джабари.

Или при оформлении документов вместо того юридического консультанта все формуляры заполняет ИИ. «Вы просто вводите свое имя, свои метки, свою компанию, что угодно, и все это обрабатывается с помощью ИИ и в соответствии с законодательством», — рассказал инвестор.

В свою очередь Бадви добавил, что во многих странах люди пытаются сотрудничать, не понимая, как работает их партнер. Стартапы и инвесторы пытаются общаться, но не могут найти для этого эффективную платформу.

«Мы пытаемся соединить стартапы и инвесторов. Некоторые из наших стартапов могут быть недостаточно большими для России, но они прекрасно себя чувствуют в других странах. Так что мы стараемся находить точки соприкосновения», — поделился Бадви.