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Глава Tadaamun Investment Джабарти: мы запускаем проект для 500 российских стартапов

Новая компания саудовского инвестиционного фонда Tadaamun Investment под названием AliensZone намерена пригласить не менее 500 российский стартапов для представления своих разработок на рынке Ближнего Востока. О подробностях проекта «Инк.» рассказал генеральный директор фонда Хасан Джабарти.

По словам Джабарти, во время визита в Россию он заметил тенденцию: участники бизнеса готовы развиваться, но не понимают, с чего начать. Поэтому его компания Tadaamun Investment в сотрудничестве с фондом «Сколково» работает над коммуникационным мостом между российскими стартапами и международным рынком.

Созданная AliensZone под руководством Мохаммеда Бадви станет связующим звеном между стартапами и инвесторами. Компания решила предложить российским предпринимателям бесплатное сотрудничество на один год, в рамках которого стартапы получат все инструменты для выхода в Саудовскую Аравию и другие страны.

«[В России] абсолютно все открыто к обсуждению, отлично налажена коммуникация. Обычно возможности ограничены — у людей есть продукт, но они не дают информации о нем, как перенести его в реальность. А в российском бизнесе предприниматели готовы предложить разные опции, а не просто презентовать технологию. В этом смысле сотрудничество с Россией правда настолько хорошее, что не верится», — рассказал Джабарти.

По его словам, Tadaamun Investment не дает деньги взаймы и не занимается благотворительностью, транслируя потенциальным партнерам мысль о том, что если «ваш стартап принесет прибыль, наша компания может стать мостом к этому».

«Я считаю главное проявлять инициативу и смотреть на бизнес не с позиции „я отдельно, а ты отдельно“, а с позиции совместной работы», — добавил собеседник «Инк.».

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Причем часть работы в новом проекте будет выполнять искусственный интеллект. Так, ИИ проведет оценку компании, которая «зависит от бенчмарка страны, региональной или глобальной, трех различных секторов». «А у нас нет ничего, связанного с расчетами, все делает ИИ», — отметил Джабари.

Или при оформлении документов вместо того юридического консультанта все формуляры заполняет ИИ. «Вы просто вводите свое имя, свои метки, свою компанию, что угодно, и все это обрабатывается с помощью ИИ и в соответствии с законодательством», — рассказал инвестор.

В свою очередь Бадви добавил, что во многих странах люди пытаются сотрудничать, не понимая, как работает их партнер. Стартапы и инвесторы пытаются общаться, но не могут найти для этого эффективную платформу.

«Мы пытаемся соединить стартапы и инвесторов. Некоторые из наших стартапов могут быть недостаточно большими для России, но они прекрасно себя чувствуют в других странах. Так что мы стараемся находить точки соприкосновения», — поделился Бадви.

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