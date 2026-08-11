Банкам Индии необходимо ускорить внедрение искусственного интеллекта, инвестируя в технологии и инфраструктуру, а также повышая квалификацию сотрудников, заявил во вторник глава Резервного банка Индии Санджай Малхотра.

Alex Shuper, Unsplash

При этом он предупредил о рисках, связанных с более широким использованием ИИ в банковской сфере. По словам Малхотры, технологии могут приводить к предвзятым или непрозрачным решениям, создавать угрозы для конфиденциальности данных и кибербезопасности.

Отдельно глава ЦБ отметил риски, связанные с зависимостью от ограниченного числа ИИ-моделей или технологических поставщиков. Возможные ошибки в таких системах могут создавать уязвимости для банковского сектора, поэтому финансовым организациям следует проявлять осторожность при использовании услуг сторонних компаний.

Малхотра также призвал банки уделять внимание развитию необходимой инфраструктуры и навыков сотрудников по мере распространения ИИ.

Таким образом, глава индийского ЦБ выступил за более активное внедрение искусственного интеллекта в банковской сфере, одновременно призвав финансовые организации учитывать связанные с технологией риски.

Призыв активнее инвестировать в ИИ прозвучал на фоне масштабной государственной программы развития отрасли. В 2024–2026 годах Индия запустила IndiaAI Mission стоимостью около $1,2 млрд, строит национальную вычислительную инфраструктуру, субсидирует закупку GPU и развивает собственные большие языковые модели.

Одновременно крупнейшие индийские компании наращивают инвестиции в ИИ, но их стратегии различаются. Reliance, TCS и HCLTech вкладываются в ИИ-готовые дата-центры, тогда как Infosys и Wipro делают ставку прежде всего на ИИ-сервисы, модели, агентные решения и партнерства

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