Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи советует не зацикливаться на определенном карьерном пути. По его словам, у многих есть четкое представление о работе мечты и выстроенный план ее достижения. Однако открытость к новым возможностям и готовность выходить за рамки своей специальности или изначального плана может сыграть ключевую роль в построении успешной карьеры.

«Мне невероятно повезло в карьере, но мне повезло, потому что я очень, очень открыт ко всему, — сказал 55-летний Хосровшахи, возглавляющий Uber с 2017 года. — Проявляйте любопытство к знакомству с новыми людьми, интересуйтесь тем, что выходит за рамки ваших компетенций, и это любопытство откроет вам мир и новые возможности».

До Uber Хосровшахи работал в различных отраслях, в том числе 12 лет занимал должность генерального директора в туристической компании Expedia и семь лет в качестве финансового директора в IAC, холдинговой компании цифровых медиа-платформ, включая Investopedia и Verywell.

По его словам, он занял руководящую должность и удержался на ней не из-за стремления добиться цели, а благодаря своему неизменному любопытству и прочным отношениям с руководителями и наставниками, которые поддерживали его и помогали развиваться в управленческой сфере.

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«Я просто стал гораздо меньше беспокоиться о том, что я делаю, и был гораздо больше сосредоточен на том, для кого работаю, и со временем это мне очень помогло», — сказал Хосровшахи.

Психолог и эксперт по развитию лидерских качеств Томас Чаморро-Премузик утверждает, что каждый человек может научиться быть более открытым и любознательным. Для начала он рекомендует выделить 20–30 минут на изучение нового навыка, исследовать тему, которая интересна, или поговорить с кем-нибудь о его карьерном пути.

«На самом деле ничто не мешает нам использовать свою любознательность, – сказал он. — Все дело в том, чтобы правильно расставить приоритеты и приложить сознательные усилия, чтобы учиться, получать новый опыт и сократить разрыв между тем, что мы знаем, и тем, что хотим знать».

Простые вопросы, такие как «В чем вы хороши?» и «Что вам нравится делать?», могут помочь определить свои сильные и слабые стороны, а также области, в которых нужно совершенствоваться, независимо от того, хотите ли вы приобрести новые навыки на текущей работе или готовитесь к карьерному росту, сказала нейробиолог Джульетт Хан.

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Генеральный директор Indeed Крис Хайамс задает такие открытые вопросы при собеседовании кандидатов на работу. Ответы на них для него важнее, чем резюме.