Глава американской компании по управлению опытом Qualtrics Зиг Серафин утверждает, что, проработав почти пять лет на посту генерального директора и более 16 лет на руководящей должности, он разгадал секрет успеха. По его словам, главное — найти баланс между «витанием в облаках и стоянием на земле». Другими словами, нужно быть достаточно практичным, чтобы справляться с обязанностями и трудностями повседневной работы, постоянно продвигаясь к своей цели.

«Вы должны быть готовы обращать внимание на то, куда движется общая картина, — говорит Серафин. — Одновременно вы должны добиваться результата. Вы должны делать все сегодня».

Эффективные лидеры и сотрудники понимают важность и того и другого, говорит Серафин. С другой стороны, начальник, который постоянно внедряет новые инициативы, не решая проблемы выгорания или рабочей нагрузки, или работник, который никогда не проявляет больших амбиций, вряд ли заслужат большого расположения в своей организации.

Такие „профессионалы“ долго не просуществуют, уверен Серафин.

«Умение сбалансировать видение и реализацию означает оставаться гибким и целеустремленным», — добавляет Рупал Патель, бывший агент ЦРУ, ставшая генеральным директором и экспертом по лидерству.

«Я часто говорю людям: „Важно знать, что делать, но быть немного открытым и скептичным в отношении того, как и когда“, — говорит Патель. — Да, вам нужно сформулировать намерение, куда вы идете, видение, общую картину, и т. д. Но как только вы начнете приступать к реализации, все может немного измениться».

Запишите цели, которых вы надеетесь достичь через год, пять и 10 лет, рекомендует Патель. Затем определите, какие модели поведения вам нужно принять или какие задачи выполнять каждый день, чтобы достичь этого видения. Она называет это «личным собранием совета директоров».

«Взять эту общую стратегию и разбить ее на более мелкие элементы — это буквально и метафорически единственный способ добиться чего-либо, — говорит она. — Я думаю, что это верно вне зависимости от цели, программы, отрасли или человека».

По словам Серафина и Патель, при принятии решения о реализации большой цели понадобится помощь со стороны. Например, начальник может провести встречу с сотрудниками, чтобы узнать их мнение о целях бизнеса и вместе составить план. Это гарантирует, что все «очень четко понимают, какой вклад они вносят в общую картину», — говорит Патель.

Также может быть полезно иметь партнера, который будет следить за тем, как воплощаются в жизнь масштабные идеи, или помогать в достижении практических, повседневных целей. Это может быть коллега, друг или член семьи — любой человек, который «постоянно стремится к самосовершенствованию», — говорит Серафин.

Читайте также 4 качества, которые объединяют успешных людей

Он отмечает, что окружение единомышленников дает «толчок», необходимый для реализации вашего видения, и может косвенно вывести из зоны комфорта.

«Вы должны быть готовы услышать то, что возможно, не хочется, — говорит Серафин. — Это необходимо, чтобы понимать вещи немного по-другому, не так, как вы обычно это делаете».