Майкл Рэмлет подчеркивает, что у его самых успешных сотрудников есть одна ключевая компетенция — это стремление к знаниям. «Эта черта объединяет как моих соучредителей, так и новых сотрудников, только что закончивших учебу», — объясняет Рэмлет, являясь соучредителем и генеральным директором международной компании в области анализа данных Morning Consult.

Майкл Рэмлет утверждает, что любопытство играет важную роль в сфере аналитики данных, но с развитием искусственного интеллекта оно будет актуально для множества других профессий. Рэмлет отмечает, что в контексте генеративного ИИ важно уметь задавать правильные вопросы, и именно это интеллектуальное любопытство станет ключевой характеристикой не только для его компании, Morning Consult, но и для профессиональной среды в целом.

Многие успешные бизнесмены и руководители связывают свой успех с наличием этого качества. Например, миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс утверждает, что именно любознательность выделяет его на фоне других. Гейтс известен своей страстью к чтению и не раз выражал сожаление о том, что оставил Гарвард, поскольку ему нравилось изучать разные дисциплины и углубляться в новые темы.

«Я получал удовольствие от занятий, на которых просто присутствовал: психология, экономика, история, — делился Гейтс. — Мне нравилось находиться среди умных людей. Мы могли обсуждать увлекательные темы допоздна».

Каждый человек имеет свои личные увлечения, которые могут улучшить его рабочую жизнь. Успешные профессионалы часто применяют свои знания — как в рабочей, так и в личной сфере — для генерации свежих идей в своей деятельности. Бывший рекрутер Нолан Черч отмечает, что новые идеи часто возникают из сочетания старых концепций, как это делал сооснователь Apple Стив Джобс, объединив мобильный телефон и iPod для создания iPhone. Это, по мнению Черча, и является источником инноваций.

Генеральный директор Indeed Крис Хайямс советует проявлять любознательность во время собеседований и бесед с руководителями. Он рекомендует показать свои умения адаптироваться и решать проблемы, так как эти качества очень ценятся работодателями. Хайямс делится своим любимым вопросом на собеседованиях: «Что вас действительно интересует?» или «Что для вас очень важно?».

«На самом деле, мне интересно все, что не связано с работой, — рассказывает Хайямс. — Если человек может в течение 45 минут рассказывать о выпечке хлеба на закваске и 57 рецептах, которые он пробовал, а также экспериментировать с температурой и влажностью, это вызывает у меня любопытство, какие еще увлечения могут быть у него?».

Многие родители говорят своим детям, что они могут достичь всего, если будут усердно трудиться и прикладывать усилия. Звезда фильма 2025 года «Капитан Америка: О дивный новый мир» отмечает, что они не учитывают удачу, которая является огромным фактором, которому, по словам многих успешных людей, они обязаны своей карьерой.