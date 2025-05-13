Вопреки прогнозам о закате «Википедии» из-за бума генеративного искусственного интеллекта (ИИ) платформа продолжает укреплять свои позиции, рассказала уходящий гендиректор Wikimedia Foundation Марьяна Искандер. Она заверила, что трафик и просмотры страниц «Википедии» не снижаются, несмотря на рост использования ИИ-инструментов.

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«Все предсказывают конец, но происходит обратное — «Википедия» становится сильнее», — сказала Искандер, связывая успех с ценностями платформы: обязательным указанием источников, нейтральной точкой зрения и прозрачными дискуссиями.

Искандер, объявившая на прошлой неделе о своем уходе с поста гендиректора, занималась расширением донорской базы, созданием новых дата-центров и разработкой бизнес-модели, сохраняющей бесплатный доступ к контенту. Она подчеркнула, что «Википедия» не отступит от принципа свободного доступа к знаниям, но ищет способы монетизации для крупных технологических компаний, активно использующих ее данные.

Онлайн-энциклопедия также сталкивается с политическими атаками, особенно в США, где бизнесмен Илон Маск и радикальные сторонники президента Дональда Трампа критикуют публикуемую информацию. «То, что происходит в США, кажется важным, потому что это США. Но мы уже сталкивались с подобным во многих странах», — пояснила Искандер.

Она видит в работе «Википедии» уроки для ИИ-компаний, борющихся с предвзятостью и ошибками. Экс-гендир выступает за открытые модели, сохранение человеческого контроля и прозрачность авторства, что, по ее мнению, отражено в работе платформы.

В России, несмотря на дискуссии о блокировке, «Википедия» продолжает функционировать. В то же время в стране работают несколько аналогов платформы, в числе которых «Рувики» и «Знание».