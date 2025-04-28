Даже самые крепкие и гармоничные отношения могут пошатнуться, если игнорировать, на первый взгляд, безобидные, но раздражающие привычки. Психотерапевт Джордан Трэверс, работавшая с более чем сотней пар, отмечает, что определенные модели поведения, если их не контролировать, могут вбить клин в близкие отношения.

Вот пять наиболее распространенных привычек, которые, по наблюдениям Трэверс, подтачивают доверие и близость:

1. Ожидание, что партнер может читать мысли

Многие вместо открытого диалога надеются, что партнер «сам догадается», чего им хочется. Это прямой путь к разочарованию, утверждает Трэверс. Такое мышление связано с эффектом «прозрачности» — когнитивным искажением, при котором человек считает, что его чувства и желания очевидны для окружающих. Но это далеко не так.

Согласно исследованиям, переоценка того, насколько партнер осведомлен о ваших внутренних мыслях, может быть вредной и привести к обидам, поскольку общение является основой крепких, здоровых отношений.

По ее словам, построить крепкие отношения можно только там, где оба партнера чувствуют себя в безопасности и могут говорить прямо. Вместо намеков проще сказать: «Мне было бы очень приятно, если бы ты сегодня помог(ла) с посудой».

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2. Соревнование «кто больше сделал»

Когда в отношениях начинается подсчет — кто сколько помог, кто больше уступил, — любовь превращается в бухгалтерию, говорит эксперт. Это создает соревновательную атмосферу, где кто-то всегда в проигрыше.

Исследования показывают, что такой подход разрушает чувство благодарности и делает доброту «расчетливой». Настоящие близкие отношения строятся на готовности отдавать без ожиданий.

3. Пассивная агрессия

Пассивно-агрессивное поведение — это способ выражать недовольство, избегая открытого конфликта. Вместо разговора один партнер может замыкаться в себе, язвить или отстраняться.

Это разрушает доверие: партнер не понимает, в чем дело, и у него нет шанса исправить ситуацию. Только честный и открытый диалог дает возможность двигаться вперед.

Как показало исследование, пассивная агрессия часто является признаком недовольства и обиды, что не следует игнорировать в романтических отношениях.

4. Хозяин в доме

Когда один из партнеров постоянно указывает, как жить — будь то работа, увлечения или друзья — это воспринимается как контроль, объясняет Трэверс.

Со временем это создает родительско-детскую динамику в паре, где один «знает как лучше», а другой теряет чувство самостоятельности. Настоящая поддержка — это не советы на каждый шаг, а уважение к личному пространству и выбору.

Грань между конструктивной обратной связью и враждебной критикой можно легко переступить — и, согласно исследованиям, последнее может привести к снижению удовлетворенности отношениями.

5. Слушать чтобы ответить, а не чтобы понять

Когда человек в разговоре больше сосредоточен на том, что сказать в ответ, а не на том, чтобы по-настоящему услышать, он невольно отдаляется от партнера.

Если человек не вникает в то, что на самом деле говорит партнер, он скорее всего будет выглядеть высокомерным, а не демонстрировать желание помочь.

Самые счастливые пары умеют слушать с целью понять, а не просто ответить. Это создает чувство уважения и эмоциональной близости.

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«Если какие-то из этих привычек присущи вам, не паникуйте. Вы не обречены, и ваши отношения не разрушены безвозвратно, — говорит Трэверс. — Отношения требуют усилий, и эти усилия часто начинаются с того, что вы ловите себя на этом, делаете глубокий вдох и выбираете другой путь. Отношения разрушает не сама привычка, а нежелание ее менять».