Grand Theft Auto VI снова не выйдет в намеченный срок: Rockstar Games объявила о переносе релиза на 19 ноября 2026 года. Изначально игру планировали выпустить осенью 2025‑го, потом — весной 2026-го, но разработчикам потребовалось дополнительное время. Новость мгновенно вызвала резонанс: акции материнской компании Take‑Two Interactive рухнули на 7–10% в первые часы торгов.

Freepik

У Grand Theft Auto VI (GTA 6) официальный запуск был отложен два раза: сначала игра должна была выйти осенью 2025 года, затем 2 мая 2025 года было объявлено, что дата ‎релиза — 26 мая 2026 года, а затем, 6 ноября 2025 года, — что выпуск перенесен на 19 ноября 2026-го.

Падение котировок стало прямой реакцией на последний анонс. На открытии торгов NASDAQ цена акций Take‑Two опустилась с 235,17 до 211 пунктов, хотя позже частично восстановилась. Инвесторы восприняли перенос как сигнал о возможных проблемах в разработке или завышенных ожиданиях. В компании попытались сгладить эффект: генеральный директор Штраус Зельник заявил, что решение поддержано полностью, а релиз в 2026 году все равно принесет рекордные доходы.

Для игровой индустрии такой перенос — событие с далекоидущими последствиями. GTA VI считается одним из самых ожидаемых проектов десятилетия, и ее задержка влияет на планы других издателей. Компании, готовившие релизы на осень 2025 года, теперь могут пересмотреть графики, чтобы не конкурировать с гигантом. Кроме того, перенос усиливает давление на бюджеты: дополнительное время разработки требует новых вложений, а отдача откладывается.

Читайте также Создан игровой движок, который позволяет менять внешний вид предметов в реальном времени по промпту

Анонимный сотрудник Rockstar, чей пост на GTAForums модераторы сочли подлинным, утверждает, что в студии прошла быстрая волна увольнений: около 30–35 человек в Великобритании и Канаде лишились работы под формальным предлогом «грубого нарушения», хотя многие проработали в компании более десяти лет и не имели проблем с дисциплиной. По словам автора, уволенным отказали в участии профсоюза в процессе, что выглядит как попытка ослабить недавно оформляющееся объединение работников, а само увольнение происходило стремительно — от короткой «дружеской» встречи до двухминутного звонка для тех, кто был удаленно, — что, вместе с переносом GTA 6, привело к резкому падению морального состояния в команде.

Между тем Елена Дегтярева, генеральный продюсер российской студии разработки игр и анимации WATT, отмечает, что перенос релиза — всегда сложное и болезненное решение для любой команды, особенно в финансовом плане. По ее словам, для разработчика это не только отложенная прибыль, но и рост расходов: содержание команды, серверы и инфраструктура продолжают требовать ресурсов. Как правило, такие решения связаны с необходимостью доработать проект, и игроки, годами ждущие релиз, нередко воспринимают перенос как удар по ожиданиям.

При этом Дегтярева обращает внимание, что порой переносы становятся залогом качества. В современных условиях игры не могут позволить себе провала на старте, поэтому перенести релиз иногда оказывается более ответственным решением, чем выпустить продукт в неоптимальном состоянии — особенно когда речь идет о высокобюджетных проектах вроде GTA, разработка и маркетинг пятой версии которой обошлись в $265 млн.

С точки зрения инди‑разработки подобные ситуации служат напоминанием о важности честного и прозрачного общения с аудиторией.

«Перенос релиза — это не всегда катастрофа, а иногда и новый шанс привлечь внимание, если правильно выстроить коммуникацию. Быть искренними, делиться прогрессом, объяснять причины — это превращает потенциально негативную новость в дополнительный инфоповод и акт доверия между командой и сообществом», — заключила Дегтярева в беседе с «Инком».

Падение акций Take‑Two может отразиться на стоимости лицензий и партнерских программ в России, связанных с франшизой. Кроме того, сдвиг даты релиза тормозит рынок сопутствующего контента: мерча, коллекционных изданий, модов и услуг по оптимизации ПК под игру. Для ретейлеров это риск потери сезонных продаж, а для геймеров — еще год ожидания без гарантированных новостей о бета‑тестах или демо‑версиях.

При этом Rockstar не раскрывает деталей о цене игры или региональных особенностях релиза. Опыт прошлых частей подсказывает, что GTA VI появится на PlayStation, Xbox и, вероятно, PC, но доступность в России останется под вопросом из‑за санкционных ограничений. Предпринимателям, работающим с игровым рынком, стоит учитывать эти факторы при планировании закупок и маркетинговых кампаний.

В итоге перенос GTA VI стал не просто новостью для фанатов, а серьезным сигналом для бизнеса. Теперь инвесторам и партнёрам придётся ждать не только шедевра от Rockstar, но и подтверждения, что дополнительные месяцы разработки оправдают вложения. До 19 ноября 2026 года индустрия будет следить за каждым шагом студии — и за динамикой акций Take‑Two.