Суд в Амстердаме арестовал принадлежащие Сбербанку и ВТБ ценные бумаги нидерландской компании Fortenova Group TopCo. Такое решение принято по иску голландской Adria, ключевого владельца хорватского конгломерата Agrokor, который после реструктуризации превратился в Fortenova Group. Там утверждают, что не получили компенсации за долю в Agrokor и требуют выплатить более €1,1 млрд.

Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие Сбербанку и OWH (бывший VTB Europe) облигации и депозитарные расписки нидерландской Fortenova Group TopCo.

Решение было принято по иску голландской Adria, которая утверждает, что не получила какой-либо компенсации за долю в Agrokor (95,52% до реструктуризации). В связи с этим компания требует возмещения с Fortenova Group TopCo, Сбербанка и OWH, сумма требований превышает €1,1 млрд.

Agrokor был реструктурирован в Fortenova после введения внешнего управления в 2019 году. Обязательства компании перед кредиторами были конвертированы в расписки и облигации. Так, Сбербанк получил в Fortenova 42,5% и стал ее крупнейшим владельцем, а ВТБ — около 7% компании.

В конце 2023 года акционеры Fortenova договорились о сделке, которая выводит попавшие под санкции Сбербанк и ВТБ из структуры собственности компании. Сделка оценивается в €500–660 млн и может быть завершена в апреле. Деньги от новых владельцев будут переведены на счета, к которым российские банки не смогут получить доступ, пока будут находиться под санкциями.

Летом 2024 года Fortenova Group TopCo вывела подсанкционных акционеров за пределы группы, продав операционные компании структуре Iter BidCo, Fortenova Group. OWH в результате сделки причиталось €27 млн, Сбербанку — €165 млн.

Но еще в апреле 2024 года Adria добилась ареста расписок Fortenova Group TopCo, принадлежащих OWH. В мае Fortenova заявила, что непреднамеренно вовлечена в конфликт между Adria и OWH.

В январе 2024 года акционер ретейлера Павао Вуйновац сообщил, что Fortenova может выйти на IPO, после того как рефинансирует кредит на €1,2 млрд. По его словам, после этого у компании не будет мажоритарного владельца.

Напомним, что 14 февраля 2025 года Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 53,7 млрд руб. в адрес Euroclear Bank и Clearstream Banking. Третьим лицом в рамках иска указано АО НКО «Национальный расчетный депозитарий».