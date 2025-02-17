Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 53,7 млрд руб. в адрес Euroclear Bank и Clearstream Banking. Он появился в картотеке арбитражных дел 14 февраля 2025 года. Третьим лицом в рамках иска указано АО НКО «Национальный расчетный депозитарий».

В российские суды за последнее время было подано большое количество исков российских компаний к иностранным депозитариям. Частные и институциональные инвесторы с 2022 года подают иски в связи с блокировкой ценных бумаг.

В январе 2023 года банк «Санкт-Петербург» выиграл дело против Euroclear. Арбитражный суд Москвы обязал компанию выплатить банку $107,1 млн и 489 тыс. евро. Также суд частично удовлетворил иск «МТС Банка» к бельгийскому депозитарию, обязав того выплатить $35,6 млн.

Одним из крупнейших подобных дел стало исковое заявление УК «Первая». В 2023 году она подала иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear Bank на 184,8 млрд руб., но вскоре снизила требования до 104 млрд руб.

В компании тогда пояснили, что в 2022 году Euroclear заблокировал для российских инвесторов операции по активам, которые учитывал на счете Национального расчетного депозитария (НРД).

25 декабря 2024 года «Сбербанк КИБ» уже обращался с исковым заявлением в Арбиртражный суд Москвы к Euroclear Bank и Clearstream Banking, однако сумма требований не была раскрыта. За день до этого, 24 декабря, банк подал иск к Euroclear на 10,5 млрд. руб.

Напомним, что ранее Таганский районный суд Москвы назначил Google административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного контента. Принадлежащая Alphabet компания была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.