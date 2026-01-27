На этой неделе начинается ключевой период отчетности для технологических гигантов. Microsoft и Meta* первыми представят свои финансовые результаты, находясь под пристальным вниманием инвесторов, которые ждут доказательств, что их масштабные инвестиции в искусственный интеллект способны обеспечить дальнейший устойчивый рост. При этом Alphabet, демонстрирующая уверенное возрождение, вышла в лидеры этой гонки, задав высокую планку для всей отрасли.

Arturo Añez/Unsplash

Вместе с Amazon эти компании, как ожидается, увеличат совокупные расходы на ИИ в текущем году на 30%, что может вывести общий объем инвестиций в эту сферу за отметку в $500 млрд. Такие беспрецедентные траты обостряют фокус инвесторов на реальной отдаче от технологий.

Сомнения в устойчивости лидерства усилились в отношении Microsoft, которой предстоит показать, что раннее преимущество, полученное благодаря партнерству с OpenAI, сохраняется. Meta, в свою очередь, несет ответственность за демонстрацию результатов от своих дорогостоящих вложений в разработку «сверхинтеллекта».

Динамика акций отражает эти настроения: за последние три месяца 2025 года бумаги и Microsoft, и Meta потеряли более 6% своей стоимости. Акции Amazon также отстают от рынка. В то же время акции Alphabet выросли примерно на 29% за тот же период, получив поддержку после успешного релиза последней модели ИИ Gemini 3 и заключения стратегической сделки с Apple для обновления голосового помощника Siri.

Как отмечает Дэвид Вагнер, глава отдела акций Aptus Capital Advisors, Alphabet имеет преимущество в этой гонке, поскольку инвесторы осознают устойчивость ее проприетарных экосистем, таких как поиск Google и интеграция с Apple. Однако он также напоминает, что, как и во времена бума доткомов, преимущество первопроходца не всегда гарантирует победу в долгосрочной перспективе.

Финансовые показатели ожидаются следующим образом: рост выручки облачного подразделения Google Cloud, вероятно, ускорится до 35%. Рост Microsoft Azure может замедлиться до 38,8%, а Amazon Web Services, как ожидается, покажет увеличение на 21,1%.

Несмотря на эти впечатляющие цифры, сохраняются фундаментальные сомнения в реальной бизнес-отдаче от внедрения ИИ. Опрос PwC среди более чем 4,4 тыс. генеральных директоров показал, что более половины из них не получили ни ощутимого роста доходов, ни снижения затрат от своих инвестиций в эту технологию. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, выступая в Давосе, отметил, что для подтверждения устойчивости тренда выгоды от ИИ должны стать более равномерно распределенными.

Аналитики Morgan Stanley указывают на растущую конкуренцию для Azure и на проблемы внутри OpenAI как на факторы, вызывающие озабоченность у инвесторов Microsoft. Компания также сталкивается с ограничениями по вычислительным мощностям для ИИ и ростом цен на чипы памяти, что может повлиять на ее бизнес, связанный с персональными компьютерами. Ожидается, что общая выручка Microsoft вырастет на 15,3%, что станет самым медленным темпом за три квартала.

В свою очередь Alphabet получит выгоду от активной интеграции ИИ в поиск и стабильного рекламного рынка, с прогнозируемым ростом выручки на 15,5%. Кроме того, компания открыла новый источник дохода, заключив многомиллиардную сделку по поставке своих чипов Tensor Processing Units (TPU) для стороннего стартапа Anthropic, отойдя от прежней стратегии использования чипов исключительно для внутренних нужд.

В случае с Meta, внедрение ИИ для улучшения таргетинга рекламы и рекомендаций, как ожидается, обеспечит рост выручки на 20,6%. Однако дорогостоящая кампания по найму ведущих специалистов в области ИИ может привести к замедлению роста прибыли до почти трехлетнего минимума.

Amazon, согласно прогнозам, увеличит выручку на 12,5%, что несколько медленнее, чем в предыдущем квартале, на фоне ослабления роста розничного бизнеса в Северной Америке.

* — запрещена на территории России и признана экстремистской

