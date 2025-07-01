Российские предприятия сокращают планы по повышению зарплат и найму сотрудников, что сигнализирует о завершении трехлетней «зарплатной гонки» на рынке труда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос российских предприятий Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

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Впервые с июля 2022 года баланс зарплатных планов предприятий стал отрицательным (пик был в декабре 2023 года). Это указывает на снижение намерений компаний увеличивать выплаты сотрудникам. Баланс фактических изменений численности работников упал до минус 14 пунктов, а ожидаемых изменений — до минус 7 пунктов, что хуже показателей промышленности Еврозоны за май 2025 года.

С 2022 года рынок труда в России был ориентирован на соискателей: безработица достигла рекордного минимума в 2,3%, а конкуренция за кадры привела к росту зарплат на 15% в реальном выражении за 2023–2024 годы. Однако доля оплаты труда в ВВП остается низкой — 40,3% в 2023 году против 45% в прошлом десятилетии, что связано с опережающим ростом производительности.

Авторы исследования объясняют текущий спад жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и необходимостью компаний снижать цены на продукцию из-за замедления экономики.

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Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов отметил, что сокращения сотрудников на рынке присутствуют, но оценить их масштаб сложно. По его словам, процесс затронул разные отрасли, хотя ранее касался преимущественно ИТ-сектора. Независимый эксперт Алексей Миронов уточнил, что компании сокращают число вакансий, но о массовых увольнениях говорить рано.