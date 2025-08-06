Google DeepMind представил Genie 3 — новую модель для создания интерактивных виртуальных миров. Технология позволяет генерировать динамичные и согласованные среды в реальном времени. Такие миры необходимы для обучения продвинутых ИИ-агентов и создания нового типа медиаконтента.

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Genie 3 способна по текстовому запросу генерировать миры, которые можно исследовать в реальном времени. На данный момент технология выдает кадровую частоту в 24 кадра в секунду и разрешение в 720p. Модель поддерживает согласованность окружения в течение нескольких минут — это значит, что объекты не пропадают, когда игрок перестает на них смотреть. Она может моделировать физические явления, такие как движение воды и распространение света, а также создавать экосистемы с животными и растениями.

Ключевой особенностью стала генерация событий по промпту. Пользователи могут не только перемещаться по миру, но и изменять его с помощью текстовых команд. Например, можно изменить погоду или добавить новые объекты и персонажей. Эта функция значительно расширяет возможности взаимодействия по сравнению с простым управлением навигацией.

Genie 3 — ключевой шаг на пути к созданию сильного искусственного интеллекта (AGI). Она позволяет обучать ИИ-агентов в неограниченном количестве симуляций, что ускоряет их развитие. На данном этапе Google предоставляет доступ к Genie 3 ограниченному числу исследователей и авторов для сбора обратной связи.

При этом DeepMind признает существующие ограничения. Модель пока не может идеально точно воссоздавать реальные локации, а время непрерывного взаимодействия ограничено несколькими минутами. Также сложной задачей остается симуляция взаимодействия нескольких независимых агентов в одной среде. Работа над решением этих проблем продолжается.



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