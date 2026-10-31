Прототип космического дата-центра Google Suncatcher вышел на связь с Землей после запуска в октябре на ракете SpaceX Falcon 9 вместе с более чем 100 другими аппаратами. На его борту находятся четыре тензорных процессора (TPU) Google, а солнечные панели дают до 1 кВт электроэнергии. Представитель компании сообщил, что спутник работает штатно.

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Мощности хватает лишь на один TPU и примерно на 20 минут непрерывной работы, что осложняет и без того непростую связь с Землей. Около трех недель инженеры проверяли подсистемы аппарата. Первым запросом на этой неделе они попросили предустановленную модель Gemma 4 от Google DeepMind написать хайку о пребывании в космосе:

Blue marble below

Data streams in silent grace

Starlight feeds my core.

(Голубой мрамор внизу

Потоки данных в безмолвной грации

Звездный свет питает мою сущность).

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Главная задача миссии — проверить, как чипы переносят тепловые нагрузки и космическую радиацию. Google испытывал TPU в ускорителях частиц на Земле, но реальное влияние излучения на процессор в космосе предстоит оценить впервые.

Радиация вызывает битовые сбои, при которых меняется значение в памяти, и это может исказить данные, не затронув обычные системы мониторинга. Наземные тесты показали, что для инференса, то есть работы готовой модели, влияние будет минимальным, а для обучения моделей станет проблемой.

Если TPU покажут себя хорошо, в 2027 году Google запустит еще два спутника с этими чипами. Они получат больше энергии и помогут проверить оптические линии связи между аппаратами. Suncatcher почти не имеет аналогов среди проектов космических дата-центров: в отличие от конкурентов, Google планирует создавать скоростные каналы между спутниками для распределенных вычислений.

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Дата-центры SpaceX тоже будут использовать лазерную связь, но разместятся на орбите слишком далеко друг от друга для совместной обработки. Starcloud и Cowboy Space рассчитывают выполнять инференс на отдельных спутниках.

Планы Google и SpaceX связаны. Alphabet, материнская компания Google, владеет значительной долей в SpaceX, а для запуска орбитальных дата-центров обеим нужен многоразовый Starship, который еще разрабатывают. Ранее исследователи Suncatcher оценили, что для снижения затрат за счет накопленного опыта, как у прежних ракет, SpaceX придется совершить около 1800 полетов Starship.

Проект ориентирован на экономику 2030-х годов, но его судьба зависит от ситуации в самой компании. На этой неделе акции Alphabet резко упали после отчетности, который показал неустойчивость основного рекламного бизнеса компании после внедрения ИИ в поиск.

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