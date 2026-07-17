Google обновил Vids и добавил в сервис персональные цифровые аватары, которые выглядят как пользователи и говорят их голосами. Чтобы создать такого цифрового двойника, достаточно загрузить селфи и запись голоса, после чего его можно использовать для генерации видеороликов.

Google

В Vids также интегрировали мультимодальную модель Gemini Omni. Она позволяет создавать видео по текстовому запросу и загруженным изображениям-референсам.

Модель собирает из текста и изображений готовый ролик, умеет менять фон, добавлять эффекты и улучшать освещение в видео, снятом на телефон. Omni также поддерживает пошаговое редактирование — пользователь может корректировать результат по ходу работы, не начиная каждый раз заново.

Новые функции выводят Vids за рамки инструмента для рабочих презентаций и приближают его к универсальному сервису для создания видео. При этом продукт остается частью экосистемы Workspace и сохраняет корпоративную направленность. Его можно использовать, например, для подготовки внутренних объявлений и обучающих роликов.

Благодаря персональным аватарам и диалоговому редактированию Vids по набору возможностей приближается к профильным ИИ-видеосервисам HeyGen, Synthesia, Captions и D-ID.

В Google подчеркивают, что каждый персональный аватар привязан к личности пользователя и его учетной записи. Кроме того, созданный с помощью функции контент маркируется невидимым водяным знаком SynthID.

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Привязка к учетной записи и маркировка SynthID призваны снизить риск создания роликов с чужой внешностью без согласия. Доступ к персональным аватарам Google пока предоставит только совершеннолетним пользователям в отдельных регионах.

Google запускает новую функцию вскоре после закрытия Sora от OpenAI — конкурирующего сервиса для генерации видео с участием пользователя. Несмотря на уход Sora, компания продолжает развивать схожий формат внутри Vids.

Vids становится еще одним сервисом Google, получившим функции на базе Gemini. За счет персональных аватаров, генерации роликов и интеграции с Workspace компания расширяет набор ИИ-инструментов для создания корпоративного видеоконтента.

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