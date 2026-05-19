Google договорилась с Blackstone Inc. о создании нового облачного бизнеса для искусственного интеллекта. Проект рассчитан на быстрорастущий рынок ИИ-инфраструктуры, где компании наращивают вычислительные мощности для обучения и работы нейросетей.

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, Blackstone вложит в проект первоначальные $5 млрд и станет мажоритарным владельцем новой структуры. По словам источника, знакомого с ситуацией, с учетом заемного финансирования общий объем инвестиций может достичь $25 млрд.

По данным The Wall Street Journal, проект сначала будут развивать в США. Компании рассчитывают к 2027 году обеспечить около 500 МВт вычислительных мощностей для систем искусственного интеллекта. Инфраструктура будет ориентирована на генеративные ИИ-модели и облачные сервисы с высокой нагрузкой.

Альянс должен усилить позиции Google на рынке облачных вычислений, где растет конкуренция с CoreWeave Inc. и другими игроками, специализирующимися на инфраструктуре для искусственного интеллекта.

Интерес к таким проектам резко вырос после бума больших языковых моделей и генеративного ИИ. Крупнейшие технологические компании и инвестиционные фонды вкладываются в дата-центры, графические процессоры и облачные платформы, пытаясь занять место на одном из самых быстрорастущих рынков технологической отрасли.

