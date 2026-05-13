Google и SpaceX обсуждают запуск орбитальных дата-центров — вычислительной инфраструктуры для ИИ, которую предлагают размещать не на Земле, а на спутниках. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Переговоры идут на фоне подготовки SpaceX к IPO. Компания продвигает идею, что через несколько лет размещать вычислительные мощности для ИИ в космосе может оказаться дешевле, чем строить новые дата-центры на Земле. Ожидаемая оценка SpaceX при размещении может достигнуть $1,75 трлн.

SpaceX

Переговоры ведутся на фоне нескольких связанных событий. На прошлой неделе Anthropic договорилась использовать вычислительные мощности объекта SpaceX Colossus 1 в Мемфисе и также допустила сотрудничество со SpaceX по созданию орбитальных дата-центров. В свою очередь Google не ограничивается SpaceX. Компания обсуждает возможные запуски и с другими операторами, у которых есть доступ к ракетной инфраструктуре.

У Google уже есть собственная программа в этом направлении — Project Suncatcher. Компания анонсировала ее в конце прошлого года и планирует к началу 2027 года запустить два прототипных спутника вместе с Planet Labs. Связи Google и SpaceX не ограничиваются нынешними переговорами: еще в 2015 году Google вложила в компанию $900 млн, следует из регуляторных документов.

У идеи космических дата-центров есть два главных аргумента, которые делают ее привлекательной для технологических компаний. Первый — охлаждение. В космосе не нужны водоемкие системы, которые становятся все более болезненным вопросом для наземных дата-центров, хотя отвод тепла остается отдельной инженерной задачей. Второй — меньше зависимости от местных ограничений. В США строительство крупных дата-центров все чаще встречает сопротивление жителей и властей из-за нагрузки на энергосети, землю и водоснабжение.

Но экономика проекта пока остается главным слабым местом. Независимые оценки не подтверждают, что орбитальные дата-центры уже могут конкурировать с наземными по стоимости. Если учитывать производство спутников, их запуск, обслуживание и замену, наземные дата-центры пока сохраняют заметное ценовое преимущество. Ключевой вопрос — насколько быстро SpaceX сможет снизить стоимость запусков за счет Starship, своей многоразовой сверхтяжелой ракеты. Именно она лежит в основе расчетов, по которым космические дата-центры со временем должны стать дешевле.

SpaceX публично не комментировала сообщения о переговорах. Google, в свою очередь, подтвердила, что обсуждает будущие запуски для Project Suncatcher со SpaceX и другими партнерами. При этом рынка орбитальных вычислений в полноценном виде еще нет. Коммерческие дата-центры в космосе не работают, а технологические, страховые и регуляторные правила для таких объектов только предстоит сформировать.

Интерес к орбитальной инфраструктуре растет вместе с ИИ-нагрузками: технологическим компаниям нужно все больше энергии, земли, воды и вычислительных мощностей. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, глобальные инвестиции в дата-центры к 2030 году могут достигнуть $1 трлн. На этом фоне идея вынести часть ИИ-инфраструктуры за пределы Земли уже выглядит не фантастикой, а рискованной, но понятной ставкой крупнейших игроков рынка.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.