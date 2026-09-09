Google инвестирует не менее €13 млрд ($15,1 млрд) в ИИ-инфраструктуру Финляндии в 2027−2028 годах. Одновременно компания заключила свой первый за пределами США контракт на закупку атомной электроэнергии. Google называет финский проект своей крупнейшей на сегодняшний день инвестицией в Европе.

Ismail Enes Ayhan, Unsplash

Средства направят на развитие дата-центров и электросетей, а также на проекты в сфере чистой энергетики и аккумуляторные системы. Новая инфраструктура будет поддерживать работу Gemini, поиска Google, Maps и YouTube. В рамках энергетической части проекта компания заключила с финской Fortum 22-летнее соглашение о закупке до 50% электроэнергии, вырабатываемой на АЭС «Ловииса».

Финляндия в последние годы все активнее привлекает проекты дата-центров: площадки в стране выбирают в том числе Microsoft и владелец TikTok ByteDance. Холодный климат позволяет операторам меньше тратить на охлаждение оборудования, а большие объемы низкоуглеродной электроэнергии — сдерживать затраты на энергоснабжение и выполнять климатические обязательства.

По расчетам Google, строительство объектов в 2027−2028 годах добавит около $3,6 млрд к ВВП Финляндии. После запуска инфраструктура будет поддерживать примерно 7 тыс. рабочих мест в год, ожидает компания.

Финский проект стал частью масштабного расширения ИИ-инфраструктуры Alphabet. В этом году компания увеличила план глобальных инвестиций до $195−205 млрд, поскольку спрос на вычислительные мощности продолжает расти.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал решение Google подтверждением сильных сторон страны. По его словам, экономика данных не только привлекает прямые инвестиции, но и стимулирует инновации, исследования и разработки.

Финский проект объединяет строительство дата-центров с развитием электросетей, аккумуляторных систем и долгосрочными поставками атомной энергии. В результате Google рассчитывает создать в стране не отдельный вычислительный объект, а инфраструктурную базу для расширения своих ИИ-сервисов в Европе.

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