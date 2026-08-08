Nvidia намерена инвестировать до $3 млрд в энергетическую компанию Lancium, которая владеет первым действующим объектом масштабного проекта Stargate по созданию инфраструктуры для ИИ в Техасе. Об этом сообщает The Information.

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Первоначально Nvidia вложит $2 млрд и получит около 20% акций Lancium. Еще $1 млрд компания может инвестировать при достижении определенных показателей, в том числе подключении объектов Lancium к электросетям.

После сделки Lancium и принадлежащие ей земельные участки и проекты по подключению к энергосетям будут оцениваться примерно в $10 млрд. Полученные средства компания планирует направить на расширение бизнеса. По данным The Information, Lancium также рассматривает возможность провести IPO в 2027 году.

Lancium владеет комплексом Lancium Clean Campus площадью около 1000 акров (404 га) в Абилине, штат Техас. Это первый работающий объект инициативы Stargate.

Stargate — совместный проект OpenAI, SoftBank и Oracle по созданию масштабной инфраструктуры для искусственного интеллекта. О нем объявили в январе 2025 года. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что участники проекта планируют инвестировать до $500 млрд в инфраструктуру для ИИ.

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