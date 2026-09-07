Авиакомпания Cathay Pacific и Google расширяют испытания ИИ-системы, которая прогнозирует зоны возможного образования инверсионных следов и помогает пилотам обходить такие участки небольшими корректировками высоты. Устойчивые белые полосы за самолетом могут задерживать тепло в атмосфере и тем самым усиливать потепление.

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Первый этап испытаний начался в конце 2025 года. Система Google объединяла прогнозы, построенные с помощью ИИ, спутниковые снимки и метеоданные, чтобы заранее определять зоны холодного и влажного воздуха, в которых с высокой вероятностью образуются устойчивые инверсионные следы. Эти сведения учитывали при планировании рейса, а в полете обновленный прогноз поступал экипажу через бортовой Wi-Fi и систему Electronic Flight Folder, позволяя пилотам при необходимости немного изменить высоту.

Инверсионные следы возникают, когда водяной пар из выхлопа двигателя конденсируется и замерзает в холодном влажном воздухе на крейсерской высоте, образуя облака из кристаллов льда. Одни следы рассеиваются за несколько минут, другие могут сохраняться часами, разрастаться и превращаться в похожие на перистые облака образования. Долгоживущие следы способны задерживать исходящее от Земли тепло, поэтому их суммарный климатический эффект оценивается как согревающий.

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На первом этапе компании включили в план испытаний более 100 рейсов Cathay Pacific. Более 80 из них в итоге выполнили с корректировками, рассчитанными для обхода зон образования инверсионных следов. Участию остальных помешали ограничения, связанные с воздушным пространством и загрузкой самолетов. По оценке Google, основанной на анализе спутниковых снимков, расчетный вклад этих следов в потепление на участвовавших в эксперименте рейсах снизился примерно на 40%.

Теперь Cathay Pacific и Google переходят ко второму, более масштабному этапу испытаний. Он охватит азиатские и транстихоокеанские маршруты авиакомпании, а еще одним участником проекта станет некоммерческая исследовательская организация Contrails.org. Новые данные должны показать, насколько стабильно метод работает в разных условиях воздушного пространства и насколько реалистично применять его в повседневной работе авиакомпаний.

Cathay Pacific стала первым коммерческим партнером Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который испытывает эту технологию. Кроме того, это первая авиакомпания, начавшая тестировать обход зон образования инверсионных следов на сверхдальних рейсах — маршрутах продолжительностью более 16 часов.

По данным предыдущих исследований, на которые ссылаются компании, на устойчивые инверсионные следы может приходиться около трети общего климатического воздействия авиации. Их предотвращение рассматривается как сравнительно быстрый способ сократить неуглеродный вклад отрасли в потепление, но не как замена работе над выбросами CO2. Обновление авиапарка, повышение топливной эффективности и переход на устойчивое авиационное топливо по-прежнему остаются основными направлениями декарбонизации.

Директор Cathay Pacific по цифровым технологиям и ИТ Лоуренс Фонг заявил, что авиации нужны решения для борьбы с изменением климата, а ИИ способен ускорить работу над ними. По его словам, проект объединяет практический опыт авиакомпании с технологиями Google и должен показать, можно ли применять такой подход в масштабах отрасли.

В Google считают, что проект поможет проверить, как предиктивный ИИ можно встроить в реальные полетные операции уже с существующими самолетами и доступным сегодня топливом. При этом первые результаты относятся лишь к отдельным рейсам: более широкие испытания необходимы, чтобы оценить возможный эффект на уровне разных авиакомпаний и воздушных пространств. Именно эту задачу должен решить второй этап проекта.

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