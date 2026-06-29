Google ограничила доступ Meta* к моделям искусственного интеллекта Gemini после того, как запросы компании превысили объем вычислительных ресурсов, который технологический гигант мог ей предоставить. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Igor Omilaev, Unsplash



По данным газеты, примерно в марте Meta запросила у Google дополнительные вычислительные ресурсы для работы с Gemini. Однако принадлежащая Alphabet компания не смогла предоставить весь необходимый объем мощностей. Ограничения продолжают действовать, при этом представители Google и Meta публично ситуацию не комментировали.

Нехватка мощностей уже повлияла на работу Meta. Некоторые внутренние ИИ-проекты компании столкнулись с задержками, а реализация других замедлилась. С дефицитом ресурсов столкнулись и другие клиенты Google, однако для Meta последствия оказались серьезнее из-за особенно высокого спроса на модели Gemini.

После введения ограничений Meta призвала сотрудников экономнее использовать ИИ-токены. Так называют условные единицы, которыми измеряется объем данных, обрабатываемых моделью при работе с запросами.

Спрос на генеративный ИИ, корпоративные сервисы и другие цифровые продукты продолжил увеличивать нагрузку на инфраструктуру технологических компаний. Даже крупнейшие поставщики облачных услуг не всегда располагали достаточными мощностями, несмотря на многомиллиардные вложения в чипы и дата-центры.

В первом квартале 2026 года выручка Google Cloud превысила $20 млрд, увеличившись на 63% год к году. При этом генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи признал, что нехватка вычислительных ресурсов сдержала рост подразделения. Портфель контрактных обязательств Google Cloud почти удвоился за квартал и превысил $460 млрд, однако компания пока не могла обеспечить мощностями весь поступающий спрос.

Ситуация с Meta показала, что доступ к передовым ИИ-моделям все сильнее зависел не только от качества самих разработок, но и от наличия свободных вычислительных ресурсов. Компании могли располагать современными моделями и крупными облачными платформами, но нехватка чипов, дата-центров и электроэнергии уже ограничивала их способность обслуживать растущий спрос.

*Meta — запрещена в РФ и признана экстремистской

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